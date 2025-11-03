رئيس الجمهورية استقبل عائلة الشاب إيليو أبو حنا: التحقيق سيأخذ مجراه حتى النهاية

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عائلة الشاب ايليو أبو حنا الذي قضى برصاص مسلحين في منطقة مخيم شاتيلا. وضم الوفد والد الضحية وليد أبو حنا ووالدته ماريان فضول، وشقيقته ماريا أبو حنا والنائب السابق زياد أسود.



واستمع رئيس الجمهورية من الوفد الى المعطيات التي تكونت حول ظروف مقتل الشاب إيليو، والأهمية التي تعلقها العائلة على كشف ملابسات الجريمة التي استهدفته.



وأكد الرئيس عون أنه أعطى تعليماته منذ اللحظة الأولى لوقوع الجريمة الى الأجهزة الأمنية للتحقيق حتى معرفة حقيقة ما حصل، لافتا الى وجود ستة موقوفين لدى مديرية المخابرات في الجيش يجري التحقيق معهم، والبحث مستمر عن ثلاثة آخرين وردت معلومات عن اشتراكهم في الجريمة.



وقال الرئيس عون: "كم هو عميق الجرح الذي أصابكم وما تعني خسارة وحيدكم، وأؤكد لكم أن التحقيق سيأخذ مجراه حتى النهاية، ولا تهاون مطلقا مع المحرضين والمرتكبين ومطلقي النار، وأن كل الجهات الأمنية المختصة، تتابع مع مديرية المخابرات لكشف ملابسات هذه الجريمة التي استهدفت شابا في مقتبل العمر وفي عز عطائه".



وأكد الرئيس عون أنه سيبقى على تواصل مع العائلة لمتابعة كل المستجدات، مجددا تعازيه القلبية.



وشكرت العائلة رئيس الجمهورية على اهتمامه ورعايته المباشرة لهذه المسألة، مؤكدة ثقتها بالجيش والقضاء للوصول الى الحقيقة لمنع تكرار ما حصل ووضع حد للفلتان الأمني في البلاد.