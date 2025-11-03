الرئيس عون: ليس أمام لبنان إلا خيار التفاوض

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنه ليس أمام لبنان إلا خيار التفاوض.



وقال الرئيس عون أمام وفد من "آل خليل": "في السياسة هناك ثلاث ادوات للعمل وهي الدبلوماسية والاقتصادية والحربية وعندما لا تؤدي بنا الحرب الى اي نتيجة، ما العمل؟ فنهاية كل حرب في مختلف دول العالم كانت التفاوض، والتفاوض لا يكون مع صديق او حليف بل مع عدو".



وأضاف: "لا اعمل في السياسة بل انا رجل دولة، والبعض يعتبر لبنان ملكاً له فيما اعتبر نفسي ملكاً للبنان".