نواف سلام: الحكومة تعمل على توجيه لبنان نحو اقتصاد منتجٍ ومستدام

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الرئيس الأسبق للجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان، وجرى البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.كما استقبل الرئيس سلام وفدًا من وكالة التنمية الفرنسية (AFD)، وهنأ الوكالة بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاما على الشراكة الناجحة مع لبنان، مشيدا بالدعم المستمر الذي قدمته خلال المراحل الصعبة التي مرّ بها البلد"، مؤكدا أن الشعب اللبناني يقدّر هذا الدعم عاليا.وأشار الرئيس سلام إلى أن الحكومة تعمل على توجيه لبنان نحو اقتصاد منتجٍ ومستدام، يرتكز على نموٍّ يقوده القطاع الخاص، في ظلّ نظام حوكمة فعّال وخاضعٍ للمساءلة.كما عرض رئيس مجلس الوزراء خريطة الطريق الحكومية التي تقوم على تعزيز الأمن والسيادة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإعادة بناء المؤسسات، وإعادة الإعمار بعد الحرب، وتنفيذ الإصلاحات القطاعية، مع إيلاء اهتمام خاص لقطاعي المالية والطاقة.واستقبل الرئيس سلام أيضًا وفدًا من الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) برئاسة رئيس الجامعة الدكتور شوقي عبد الله، الذي وجّه دعوة إلى رئيس مجلس الوزراء للمشاركة في الاحتفال الذي ستقيمه الجامعة بمناسبة الذكرى المئوية للمركز الطبي للجامعة، وذلك في التاسع من كانون الأول المقبل.