بري: المقاومة التزمت باتفاق وقف إطلاق النار كاملا وقانون الانتخابات نافذ ويجب أن تجري على أساسه

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أهمية آلية "الميكانيزم" مع إمكان الاستعانة بالخبراء المدنيين والعسكريين عند الحاجة، كما حصل في ترسيم الخط الأزرق والحدود البحرية.



وأعلن بري في خلال لقائه وفدا من اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، أن المقاومة التزمت بالكامل بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، متسائلًا عن مدى التزام إسرائيل بأي بند من بنود الاتفاق.



وشدد على أن الجيش انتشر في منطقة جنوب الليطاني بأكثر من 9000 عنصر وضابط وأنه قادر على الانتشار على الحدود المعترف بها دوليًا، لكن ما يعيق ذلك هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء واسعة من الأراضي اللبنانية، بحسب اعتراف اليونيفل وتقاريرها الدورية.



وتناول بري ايضاً زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس الأخيرة، مشيراً الى أن اللقاء تناول الادعاءات الإسرائيلية حول تدفق السلاح من سوريا والمفاوضات.



وقال: "ما تزعمه إسرائيل حول السلاح من سوريا محض كذب، وأميركا التي تسيطر على الأجواء بالأقمار الصناعية تعرف ذلك".



وعن قانون الانتخابات، قال الرئيس بري: "هذا القانون نافذ ويجب أن تجري الانتخابات على أساسه في موعدها وإلا سيكون هناك معركة سياسية".





