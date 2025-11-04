الحجار التقى الراعي: البطريرك اكد حق المغتربين في الانتخابات كما يستحقون

اطلع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من وزير الداخلية احمد الحجار في بكركي على الأجواء العامة التي تمر بها البلاد.



وقال: "اعلم كم أن غبطته حريص على كل الأمور التي تعني المواطنين بدءا من الوضع العام لناحية الاستقرار والأمن، بالاضافة الى الوضع على الحدود الجنوبية، كما اطلعته على الجهود المبذولة من قبل الدولة لإخراج لبنان من ازماته".



ولفت الحجار الى أن البطريرك اكد من جهة اخرى حق المغتربين في الانتخابات كما يستحقون وكما حصل في العامين 2018 و2022.

وعن تأخر مجلس الوزراء في إرسال مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات، أكد الحجار أن المجلس "يعمل بكل جدية وسيجتمع اليوم والخميس لاقرار اللازم".



وعن جريمة مقتل الشاب ايليو أبو حنا، لفت الحجار الى أن "العمل جدي ورئيس الجمهورية تدخل شخصيا في هذا الموضوع، ما أسفر عن تسليم عدد من الأشخاص المشتبه بهم، وأكرر عزائي لأهل إيليو ولكل اللبنانيين".