انطلاق اعمال اللقاء التنسيقي الأوّل نحو إعادة الإعمار في منطقة الرادار – المصيلح برعاية الرئيس برّي

انطلق في منطقة الرادار – المصيلح اللقاء التنسيقي الأوّل نحو إعادة الإعمار، بدعوة من كتلة "التنمية والتحرير"، وبرعاية رئيس مجلس النواب نبيه برّي ممثّلًا بالنائب محمد خواجة.

ويأتي هذا اللقاء استنادًا إلى ما ورد في البيان الوزاري بشأن الالتزام بإعادة الإعمار، وإلى ضرورة الإسراع في تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه.

وحضر اللقاء إلى جانب عدد من نوّاب كتلة "التنمية والتحرير"، نوّاب من كتلة "الوفاء للمقاومة"، ووزراء الصحّة والبيئة والمال والأشغال العامّة والنقل، وممثّل قيادة الجيش العميد أمين قاعي، ورئيس مجلس الجنوب المهندس هاشم حيدر، ونائب رئيس مجلس الإنماء والإعمار السيد إبراهيم شحرور، إضافةً إلى رؤساء اتحادات بلديات المنطقة والمحافظين، فضلًا عن ممثّلين عن منسقية الأمم المتحدة.

ويهدف اللقاء إلى تفعيل ورشة العمل الخاصة بإعادة الإعمار وتحديد الأولويات، في ضوء الإحصاءات شبه المنجزة للأضرار التي تولّى إعدادها مجلس الجنوب ومجلس الإنماء والإعمار.