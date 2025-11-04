وزيرة السياحة تمنع تقديم الكحول للقاصرين ودخولهم المؤسسات السياحية

عممت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود على كل المؤسسات السياحية منع تقديم المشروبات الكحولية أو السماح بدخول الأشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، وفق المرسوم رقم ۱۲۲۲۲ (١١/٣/١٩٦٣) والمادتين ٦٢٥ و٦٢٦ من قانون العقوبات.



وأكدت أن أي مخالفة ستُعرض مرتكبها للإجراءات القانونية المعمول بها.



وجاء في التعميم:



"تعميم رقم 11 الى كل المؤسسات السياحية



بناء لمقتضيات المصلحة العامة وتطبيقاً للمادة الأولى من المرسوم رقم ۱۲۲۲۲ تاریخ ١٩٦٣/۳/۱۱ التي تمنع على الأشخاص من الجنسين الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم دخول الحانات والمرابع على أنواعها ليلاً ونهاراً،



وبناء على المادتين ٦٢٥ و٦٢٦ من قانون العقوبات اللتين تمنعان تقديم المشروبات الروحية الى قاصر دون الثامنة عشرة من عمره ليس فقط في الحانات بل في أي محل متاح للجمهور.



لذلك، بناء على الضرورات المنبثقة من الصالح العام، يمنع على كل المؤسسات السياحية التي تقدم الطعام والشراب تقديم الكحول أو ادخال الأشخاص الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم.



إن كل مخالفة لمضمون هذا التعميم تعرض مرتكبها للتدابير والاجراءات القانونية".