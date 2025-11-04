الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رجي أمام وفد بريطاني: الدبلوماسية هي الحل الوحيد وعلى حزب الله أن يدرك ذلك

أخبار لبنان
2025-11-04 | 06:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رجي أمام وفد بريطاني: الدبلوماسية هي الحل الوحيد وعلى حزب الله أن يدرك ذلك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
رجي أمام وفد بريطاني: الدبلوماسية هي الحل الوحيد وعلى حزب الله أن يدرك ذلك

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المملكة المتحدة هاميش فالكونر يرافقه السفير البريطاني  لدى لبنان هاميش كويل والوفد المرافق. وتناول اللقاء الوضع في الجنوب وسبل تأمين الاستقرار.

وأكد الوزير رجي أن "الحكومة اللبنانية مدركة أن الحل العسكري أو خيار الحرب لا يمكنهما أن يؤديا الى أي نتيجة، وأن الدبلوماسية هي الحل الوحيد، وعلى حزب الله أن يدرك ذلك، مع ضرورة أن يترافق المسار الدبلوماسي مع تحييد لبنان عن سياسة المحاور التي أدت ولا تزال الى خرابه".

وشدد رجي على أنه "على اسرائيل أن تثبت التزامها بتعهداتها بموجب إعلان وقف الأعمال العدائية وأن تنسحب من الأراضي اللبنانية المحتلّة وتعيد الأسرى وتوقف اعتداءاتها اليومية".

وأكد أن "الحكومة ماضية في قرار حصر السلاح ليس ارضاء للخارج إنما من أجل مصلحة الدولة القوية وتطبيقا لاتفاق الطائف والبيان الوزاري".

وشكر الوزير رجي لريطانيا "دعمها الدائم للبنان"، مؤكدا أن الحكومة اللبنانية ماضية في مسار الاصلاح السياسي والاقتصادي. وأعرب عن أمله في أن تظهر النتائج خلال الأشهر القليلة المقبلة بما يؤدي الى بناء دولة قوية. 

من جهته، أكد الوزير البريطاني رفض بلاده استمرار الاعتداءات الاسرائيلية، واصفا المرحلة الممتدة حتى نهاية العام" بالدقيقة". واعتبر أن "هناك فرصة حقيقية أمام لبنان للانتقال إلى الاستقرار". 

وأثنى على عمل الجيش اللبناني، مؤكدا أهمية إظهار ما يقوم به لبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها.

 

أخبار لبنان

يوسف رجي

حزب الله

الحرب

الدبلوماسية

LBCI التالي
الرئيس عون: خيار التفاوض هو خيار وطني لبناني جامع
وزيرة السياحة تمنع تقديم الكحول للقاصرين ودخولهم المؤسسات السياحية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-09-09

وزير الخارجية الإيراني: السبيل الوحيد للحل هو الدبلوماسية القائمة على الاحترام المتبادل وضمان المصالح المشتركة

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-22

رئيس وزراء ايرلندا: الحل الوحيد القابل للتطبيق لإسرائيل والفلسطينيين هو حل الدولتين

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-17

النائب جيمي جبور للـLBCI: نريد الإنتخابات في موعدها ونحن الفريق الوحيد الذي له مصلحة في ذلك

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-04

جشي: الخيار الوحيد أمام اللبنانيين هو التمسك بالمقاومة وسلاحها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:56

قائد الجيش استقبل وفدين بريطاني وهولندي

LBCI
أخبار لبنان
10:38

الرئيس عون استقبل وزير الداخلية... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
أخبار لبنان
10:25

مخزومي: ما حدث في مغارة جعيتا ليس مجرد زفاف والمطلوب محاسبة فورية لكل من سمح بهذا الانتهاك

LBCI
أخبار لبنان
10:21

الرئيس سلام تعقيبًا على ما حدث في مغارة جعيتا: طلبت التحقيق لمحاسبة كل من يظهر عدم تقيّده بالأصول

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
01:10

بعد حفل زفاف داخل مغارة جعيتا... وزارة السياحة توضح

LBCI
أخبار لبنان
09:51

رئيس بلدية جبيل: قرار يقضى بمنع دخول المركبات النارية ذات الثلاث عجلات (التوك توك ومثيلاتها)

LBCI
منوعات
2025-10-29

"كانت بحالة هستيرية ومغطاة بالدماء"... أنقذ حفيدته من مربيتها ثم وقعت الفاجعة: هكذا رحل "الجد البطل"

LBCI
خبر عاجل
04:07

هيئة البث الاسرائيلية: إيران تكثف تسليح ميليشيات العراق استعدادًا لمواجهة مع إسرائيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:33

اللجنة الوزارية تعقد اجتماعا لبحث قانون الانتخاب…

LBCI
أخبار لبنان
06:19

انطلاق اعمال اللقاء التنسيقي الأوّل نحو إعادة الإعمار في منطقة الرادار – المصيلح برعاية الرئيس برّي

LBCI
أخبار لبنان
06:15

المركز الكاثوليكي للإعلام يعلن إطلاق لقاء قداسة البابا مع شبيبة لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

وزير الزراعة يكشف تفاصيل خطة الدولة لمواجهة التحديات الطبيعية في ظل نقص الموارد والإمكانات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

شح الأمطار تسبب بجفاف واسع أصاب أحراج السنديان باليباس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

نشاطات بيروت ماراثون متواصلة تحضيرا لسباق السيدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

بلدية بيروت...فصول من المخالفات لا تنتهي والنيابة العامة المالية توقف امين الخزينة

LBCI
أخبار دولية
13:28

منذ أكثر من ٧٠ عاما... بين لبنان وإسرائيل هدنة وحروب ومفاوضات لا ترقى إلى سلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

هكذا قتل إيليو أبو حنا…

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
01:10

بعد حفل زفاف داخل مغارة جعيتا... وزارة السياحة توضح

LBCI
اقتصاد
02:06

جدول جديد لأسعار المحروقات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

هكذا قتل إيليو أبو حنا…

LBCI
أمن وقضاء
08:51

استدرج فتيات قاصرات وتحرش بهن... وشعبة المعلومات توقفه

LBCI
خبر عاجل
12:28

أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله أحدهما قيادي في قوة الرضوان

LBCI
اقتصاد
04:05

نقاط خلاف أساسية بين الحكومة والقطاع المصرفي

LBCI
أمن وقضاء
08:26

توقيف سيارة محملة بالمتممات الغذائية المزورة (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
07:18

بعد التحقيق بشبهة هدر أموال من صندوق خزينة بلدية بيروت... هذا ما أعلنته المديرية العامة لأمن الدولة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More