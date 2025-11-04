الرئيس عون: خيار التفاوض هو خيار وطني لبناني جامع

شدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على ضرورة تفعيل لجنة المراقبة "الميكانيزم"، لافتا الى أن خيار التفاوض الذي دعا اليه لانهاء الاحتلال الاسرائيلي في الجنوب وتداعياته هو خيار وطني لبناني جامع لكن إسرائيل لم تحدد موقفها بعد وتستمر في اعتداءاتها.



ودعا الرئيس عون في خلال لقائه مساعد وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا، المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها لبسط الامن اللبناني فيها كليا وللبدء بمسيرة إعادة اعمار.