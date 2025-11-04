سامي الجميل إستقبل ديفيد هيل... وبحثٌ بموضوع حصر السلاح والخيارات التفاوضية أمام لبنان

إستقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي السفير الأميركي السابق ومسؤول ملف لبنان في معهد الشرق الأوسط ديفيد هيل، وجرى البحث بموضوع حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية والخيارات التفاوضية أمام لبنان.



وحضر اللقاء، إضافة إلى الوفد المرافق للسفير هيل، النائب الياس حنكش، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبدالله.