وزير الدفاع الهولنديّ: قدّمنا مساعدة مالية للجيش اللبنانيّ وندعو الجانب الإسرائيليّ إلى الالتزام بالاتفاق

غادر وزير الدفاع الهولنديّ Ruben Brekelmans مطار رفيق الحريري الدوليّ، بعد زيارة “تهدف إلى تعزيز العلاقة بين البلدين وتطويرها لا سيما لناحية دعم الجيش اللبنانيّ وتقديم المساعدة له في مختلف المجالات”.

وأعلن تقديم مساعدة مالية للجيش اللبنانيّ تقدر بـ7.5 مليون دولار أميركيّ.

وشدّد على ضرورة تعزيز الاقتصاد والإصلاح والتأكد من أنّ المجتمع الدوليّ يساعد أيضًا، من حيث النمو الاقتصاديّ.

وفي شأن تقييمه لعملية تفكيك سلاح "حزب الله”، قال: “إنّ ذلك يشكّل تحدّيًا ولمست تقدمًا”.

وأعرب عن اعتقاده بأنّه إذا نُظر إلى الجداول الزمنية لإنهاء المرحلة الأولى قبل نهاية هذا العام، فيكون هذا مثيرًا للإعجاب.

ودعا الجانب الإسرائيليّ إلى الالتزام بالاتفاق ومنح الجيش اللبنانيّ الوقت والفرصة لحصر السلاح في الجنوب.

وأكّد أنّ ما تحرص عليه هولندا هو تشجيع الجميع على الالتزام بالخطة، وضمان تحقيق التقدّم، والتأكد من نشر هذا التقدّم وإعلانه كي يكون معروفًا للجميع.