لقاءات للرئيس سلام: بحثٌ في المستجدات وتأكيد على أهمية حصر السلاح

أخبار لبنان
2025-11-04 | 09:38
مشاهدات عالية
بحث رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في السراي الكبير، مع المستشار الاقتصاديّ للمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية إلى لبنان جاك دو لا جوجي والسفير الفرنسيّ لدى لبنان هيرفيه ماغرو، المستجدّات المتعلّقة بمسار الإصلاحات الاقتصادية في لبنان، ولا سيّما مشروع قانون الفجوة المالية.

 

وأكّد سلام أنّ مشروع قانون الفجوة المالية دخل مراحله النهائية، موضحًا أنّه يهدُف إلى حماية حقوق المودعين وضمان استعادتهم ودائعهم في أسرع وقت ممكن والتزام لبنان بالمعايير الإصلاحية المطلوبة.

 

كما بحث سلام مع مساعد وزير الخارجية البريطانيّ لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر وحضور السفير البريطانيّ لدى بيروت هاميش كاول، جهود الحكومة اللبنانية لحصر السلاح.

 

وأثنى فالكونر على جهود الحكومة اللبنانية لحصر سلاح المجموعات المسلحة خارج سلطة الدولة والمضي في الإصلاح الاقتصاديّ والاجتماعيّ والسياسيّ.

 

وقال :"كنت أمس، في الجنوب حيث اطّلعت عن قرب على دعم المملكة المتحدة للمجتمعات المتأثرة بالصراع”.

 

وأشار إلى أنّ مستوى الدمار وتأثير الصراع على حياة الناس مدمر. 

 

وشدّد على وقوف "المملكة المتحدة إلى جانب لبنان كشريك ثابت حتى يتمكن من المضي نحو السلام والازدهار".

