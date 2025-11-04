رئيس بلدية جبيل: قرار يقضى بمنع دخول المركبات النارية ذات الثلاث عجلات (التوك توك ومثيلاتها)

أصدر رئيس بلدية جبيل جوزاف الشامي قرارًا قضى بمنع دخول المركبات النارية ذات الثلاث عجلات (التوك توك ومثيلاتها) إلى نطاق المدينة.

وأوضح أنّ دخولها مسموح فقط في حال كانت مسجّلة أصولًا لدى هيئة إدارة السير وتحمل لوحات تسجيل نظاميّة.

كما أوضح سماح استخدامها فقط، لأغراض التوصيل ونقل البضائع لصالح المؤسسات التجاريّة والمطاعم، شرط التقيّد بشروط السلامة وامتلاك المستندات القانونية اللّازمة.

وقال إنّه يُمنع تشغيل الموسيقى الصاخبة أو تركيب الزجاج الداكن (الفوميه) أو الإضاءة القوية من نوع LED Projectors، ويُحظر تمامًا، نقل الركّاب أو توقّف هذه المركبات في الأماكن العامة.

وأعلن تكليف الشرطة البلدية بتطبيق القرار بحزم وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين.