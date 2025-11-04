باسيل إلى المغتربين: يتآمرون عليكم لتطيير حقكم في المشاركة في الانتخابات من الخارج

وصف النائب جبران باسيل الحكومة الآنية بحكومة عجز، معتبرًا أنّها لا تُؤتمن بتحقيق مصالح المنتشرين اللبنانيين في الخارج.

وتوجّه، في مؤتمر صحافيّ، إلى المغتربين بالقول: “يتآمرون عليكم لتطيير حقكم في المشاركة في الانتخابات المقبلة من الخارج”.

وأعلن تقديم اقتراح يعطي المنتشرين اللبنانيين في الخارج خيارًا إضافيًا من حيث الاختيار ما إذا يريدون التصويت من الخارج لنواب الانتشار أم من الخارج لنواب الداخل وذلك بتنسيق مسبق ضمن صندوقين.

واعتبر أنّ سبب إلغاء أصوات المنتشرين في الخارج هو لزيادة الأصوات التي ستُحصد في الداخل.

وأكّد وجود بعض التسجيلات لرئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، في شأن موافقته سابقًا، على قانون الانتخابات، مشيرًا إلى أنّه يمارس “الانقلاب” “كما فعل دائمًا”.

وأشار إلى أنّ مطلب تمثيل المغتربين بعدد معيّن هو مطلب قديم كان يسمعه منهم.

وشدد باسيل على أنّ التصحيح في القانون الانتخابيّ حقّق تصحيحًا في التمثيل عند المسيحيين.

وسأل: “ألا يحق للملايين اللبنانيين المنتشرين في الخارج أن يتمثلوا بستة نواب”؟

وقال إنّ تسوية تُحضّر لتطيير حق انتخاب المغتربين إذ أصبح يحق لهم الاقتراع من الخارج والتمثيل المباشر في الدورة الثانية من خلال نائب من أصل ستة نوّاب في حال رغبوا التصويت من الخارج كما حقهم في الترشّح.