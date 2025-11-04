قائد الجيش استقبل وفدين بريطاني وهولندي

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة، وزير الدفاع الهولندي Ruben Brekelmans مع وفد بحضور السفير الهولندي لدى لبنان Frank Muller.



كما استقبل نائب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان Hamish Falconer مع وفد بحضور السفير البريطاني لدى لبنان Hamish Cowell.



وخلال هذين اللقاءين، تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات الراهنة.