الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزارة الصناعة تسلمت معدات خاصة بتكنولوجيا المعلوماتية بتمويل من الاتحاد الأوروبي

أخبار لبنان
2025-11-04 | 12:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزارة الصناعة تسلمت معدات خاصة بتكنولوجيا المعلوماتية بتمويل من الاتحاد الأوروبي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
وزارة الصناعة تسلمت معدات خاصة بتكنولوجيا المعلوماتية بتمويل من الاتحاد الأوروبي

استلمت وزارة الصناعة مجموعة شاملة من معدات تكنولوجيا المعلوماتية بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ضمن إطار مشروع "2Circular" الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، ويهدف إلى استخدام أكثر استدامة وكفاءة للموارد.

وجرت مراسم التسليم اليوم في مبنى وزارة الصناعة بحضور وزير الصناعة جو عيسى الخوري، وممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، ومسؤولي يونيدو.

وتشمل المعدات بنية تحتية متكاملة للشبكات، ومفاتيح توصيل، وكابلات، ووحدات تزويد طاقة، وآلات الطباعة متعددة الوظائف. ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز القدرات التقنية والإدارية في الوزارة، وتحسين الاتصال الرقمي بين المصالح المركزية الخمس في بيروت والمصالح الإقليمية الست في المحافظات، مما يسهم في تطوير عمليات التواصل والتوثيق والكفاءة التشغيلية.

وشكر الوزير عيسى الخوري "الاتحاد الأوروبي ومنظمة يونيدو على الدعم المهم الذي يأتي في وقت تحتاج فيه الوزارة إلى تعزيز قدراتها التقنية والإدارية"، مشيرا الى أن "تطوير البنية التحتية الرقمية سيساعد على تسهيل الخدمات، وتحسين التنسيق بين المديريات، وتسريع المعاملات الصناعية، مما ينعكس مباشرة على أداء القطاع الصناعي اللبناني".

وقال: "نحن ملتزمون بمواصلة مسار التحديث والتحول الرقمي، لأنّ الصناعة الحديثة هي الأساس للنهوض الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في لبنان".

وتحدث نائب رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان سيريل ديواليين: "يأتي هذا الدعم الموجّه إلى وزارة الصناعة ضمن التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الابتكار والاستدامة والتعافي الاقتصادي في لبنان، من خلال مشاريع عملية تُمكّن المؤسسات من مواكبة التحولات العالمية نحو الاقتصاد الدائري والتنمية الخضراء. نحن فخورون بشراكتنا مع وزارة الصناعة ويونيدو في هذا المسار البنّاء، الذي يعزز الحوكمة والفعالية في خدمة القطاع الصناعي.

وتحدثت خبيرة التنمية الصناعية في منظمة اليونيدو - مشروع 2 circular  سهى عطالله، قائلة: "تمّ اختيار هذه المعدّات بالتعاون الوثيق مع فريق الوزارة، استناداً إلى احتياجاتها الفعلية، لتسهيل عملها في المعاملات التي تؤديها. في يونيدو نؤكّد التزامنا الدائم بدعم المؤسسات الوطنية اللبنانية وبناء قدراتها، كما أنّ تطوير الصناعة هو ركيزة أساسية للنهوض الاقتصادي في لبنان". ولفتت الى أنه "يجري حالياً العمل على تأمين معدّات إضافية لدعم مهام التفتيش البيئي والصحي المهني في وزارة الصناعة، من أجل الرقابة والالتزام بالمعايير الوطنية والدولية".

أخبار لبنان

الصناعة

تسلمت

معدات

بتكنولوجيا

المعلوماتية

بتمويل

الاتحاد

الأوروبي

LBCI التالي
بعد حفل زفاف داخل مغارة جعيتا... وزارة السياحة توضح
مصادر وزارية مقربة من الرئاسة اللبنانية لـ"الشرق الاوسط": حزب الله لا يمانع "التفاوض"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-20

سلام استقبل وفد جمعية مديري المعلوماتية

LBCI
أخبار دولية
2025-10-15

كتائب القسام: ما تبقى من جثث الرهائن بحاجة إلى جهود كبيرة ومعدات خاصة

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-01

رسامني عرض ووفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار فرص الإستثمار وآليات تأمين التمويل للقطاع الخاص

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-30

فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي مستعد للمساهمة في مقترح السلام الخاص بغزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
14:18

عملية أمنية نوعية في بلدة سعدنايل... ومعلومات الـLBCI:القوة حرّرت مخطوفًا هو أمير كويتيّ

LBCI
أمن وقضاء
13:55

فرعية لجنة الإدارة والعدل تابعت درس إقتراحات قوانين القضاء الإداري وأقرت المواد من 121 إلى 159 بعد تعديلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

ربع قرن من الشراكة: الوكالة الفرنسية للتنمية تجدّد التزامها تجاه لبنان

LBCI
حال الطقس
13:42

درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
رياضة
05:59

سقط على جانب الملعب خلال المباراة... وفاة مفاجئة لمدرّب كرة قدم وردّ فعل مؤثر من اللاعبين (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-09

نواف سلام استقبل نقابة خبراء المحاسبة

LBCI
خبر عاجل
2025-09-25

المركزية: النيابة العامة التمييزية طلبت من الأجهزة الأمنية استدعاء المتورطين في إضاءة صخرة الروشة بشكل مخالف

LBCI
منوعات
2025-10-23

زرافة تثير ضجة في مصر... هربت من حديقة الحيوانات وظهرت في نهر النيل! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

غرق واحد من أفضل الأندية العالمية في ديون تخطت المليار يورو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

انتخابات عمدة نيويورك... زهران ممداني المرشّح الأوفر حظاً حتى الآن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

ربع قرن من الشراكة: الوكالة الفرنسية للتنمية تجدّد التزامها تجاه لبنان

LBCI
حال الطقس
13:42

درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

اكثر من صيغة لتعديل قانون الانتخاب من اللجنة الوزارية الى الحكومة

LBCI
أمن وقضاء
13:33

"نحو إعادة الإعمار" من المصيلح… والعائق الأهم: اسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

مصرف لبنان: 4 ركائز لمعالجة الخسائر وردّ الودائع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

خطة ردّ الودائع... خلافات بين المصارف والحكومة

LBCI
أخبار دولية
13:15

إسرائيل تتجه نحو التصعيد وتستبعد نجاح "مسار ديبلوماسيّ" تجاه لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
01:10

بعد حفل زفاف داخل مغارة جعيتا... وزارة السياحة توضح

LBCI
اقتصاد
02:06

جدول جديد لأسعار المحروقات

LBCI
أمن وقضاء
08:51

استدرج فتيات قاصرات وتحرش بهن... وشعبة المعلومات توقفه

LBCI
رياضة
05:59

سقط على جانب الملعب خلال المباراة... وفاة مفاجئة لمدرّب كرة قدم وردّ فعل مؤثر من اللاعبين (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
08:26

توقيف سيارة محملة بالمتممات الغذائية المزورة (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
07:18

بعد التحقيق بشبهة هدر أموال من صندوق خزينة بلدية بيروت... هذا ما أعلنته المديرية العامة لأمن الدولة

LBCI
اقتصاد
04:05

نقاط خلاف أساسية بين الحكومة والقطاع المصرفي

LBCI
منوعات
09:21

تجردت من ملابسها وغطّت جسدها بالطلاء: كيم كارداشيان تطل في جلسة تصوير نارية ومثيرة للجدل! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More