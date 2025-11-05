الرئيس التنفيذي لـ "المجلس الأميركي - اللبناني" بحث مع قائد الجيش سبل تعزيز التعاون مع وزارة الحرب الأميركية

عرض الأمين العام التنفيذي لـ"المجلس الأميركي - اللبناني" إلياس يوسف مارون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل سبل دعم الإدارة الأميركية المؤسسة العسكرية، وأهمية تعزيز التعاون بين الجيش اللبناني ووزارة الحرب الأميركية في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والتسليح النوعي، بما يضمن أمن الحدود وسلامة المدنيين.وأبدى مارون "استعداد المجلس لدعم مطالب قيادة الجيش لدى أعضاء الكونغرس الأميركي بهدف رفع سقف المساعدات والميزانية المخصصة للجيش، بما يمكّنه من تعزيز قدراته وفرض سلطة الأمن على حدوده، ليبقى السلاح الوحيد والقوي والقادر على بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها".وأشاد بالدور الوطني الذي يضطلع به الجيش في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، رغم التحديات التي تواجهه.