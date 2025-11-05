اختتام المحاضرات التثقيفية حول آلية صرف المنحة اليابانية ضمن برنامج SIP

اختتمت وزارة التربية والتعليم العالي، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، سلسلة من المحاضرات التثقيفية حول آلية صرف المنحة المقدّمة لبعض المدارس الرسمية في منطقتي بيروت وجبل لبنان، وذلك ضمن إطار برنامج "خطة تطوير المدرسة - SIP" الذي تنفّذه الوزارة بالشراكة مع جايكا منذ عام 2017.



ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات مديري المدارس وفرق العمل المدرسية في مجالات القيادة التربوية، وتطبيق معايير التقييم، بما يساهم في إعداد خطط تطويرية فعالة ومستدامة، حيث تم استعراض قوانين صرف المنحة المقدمة من الوكالة اليابانية وسقوف السحوبات المالية الجديدة.



امتدت الورش على مدار يومين وقدّمتها منسّقة المشروع، رامونا الدنف، بحضور ممثلين عن جايكا، من ضمنهم كاميّا نوزومو من المكتب الإقليمي في عمّان، ونارومي أكيكو من المكتب الرئيسي في طوكيو، وزينة خلف، منسقة مشاريع جايكا في لبنان. كما شارك هادي زلزلي، مدير دائرة التعليم الابتدائي، وممثلون عن مكتب UNOPS في بيروت – الجهة المنفّذة للمشروع، بالإضافة إلى ممثلين عن المنطقتين التربويتين في بيروت وجبل لبنان وموظفين من الوزارة.

