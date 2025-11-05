وزارة الصحة أطلقت دليل "اعرف حقوقك في الصحة" لإعلام المواطنين بحقوقهم الصحية

أطلقت وزارة الصحة العامة دليل "اعرف حقوقك في الصحة" في مؤتمر صحافي مشترك بين وزيري الصحة العامة والإعلام.



ويأتي الدليل بخط ورقي وإلكتروني لإعلام المواطنين بحقوقهم الصحية، ويضم أسئلة وأجوبة مبسطة ونماذج عملية قابلة للتطبيق.