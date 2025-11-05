رجي بحث والسفير البلغاري في زيارة عون وملفات التعاون بين لبنان وبلغاريا

بحث وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي مع سفير بلغاريا لدى لبنان ياسين توموف، في التحضيرات الجارية لزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لبلغاريا، إضافة الى أبرز مجالات التعاون بين البلدين.



وشكر الوزير رجي للسفير البلغاري دعم بلاده في التحقيقات الجارية في ملف انفجار مرفأ بيروت، مؤكدا "أهمية هذا التعاون بالنسبة للبنان وللعدالة".



