علامة بعد جلسة لجنة الخارجية: اطلعنا من رجي على التطورات وآلية إيصال الشكاوى ضد العدو إلى المصادر الأممية

2025-11-05 | 09:16
عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية جلسة برئاسة النائب فادي علامة، وحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي والأعضاء.

وقال علامة بعد الجلسة: "اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين مع معالي وزير الخارجية هدفه وضع اللجنة في آخر التطورات التي تحصل في المنطقة وفي لبنان. وكانت هناك اسئلة كثيرة عن موضوع الانتهاكات التي تحصل من قبل العدو الاسرائيلي والشكاوى التي من الضروري ان يتقدم بها لبنان للامم المتحدة، وقدم الوزير اجوبة بهذا الخصوص والآلية التي تم اعتمادها لتصل الشكاوى إلى المصادر الأممية".

اضاف: "كما طرحت اسئلة حول الوضع على الحدود والمناطق التي تم احتلالها مؤخرا، بالإضافة إلى مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، واسئلة حول موضوع الدعم. وكان معالي الوزير واضحا بأن الدعم اليوم مرتبط بموضوع السلاح وحصره، وحتى الان ليس هناك أي إشارات ايجابية بتقديم الدعم إذا لم يتم الانتهاء من هذا الملف".

وتابع: "كذلك طرحت اسئلة عن التجديد لليونيفيل وانتهاء عملها خلال سنة تقريبا واذا هناك بدائل، فأوضح الوزير انه تتم دراسة اقتراحات لتكون هناك جهة دولية تراقب على الاقل بحال حصلت خروقات معينة".

واردف: "كما كان هناك اسئلة حول ملف التفاوض، وبالنسبة لترسيم الحدود مع سوريا، فأوضح ان هناك لقاءات ويأمل التعاطي مع هذا الموضوعين قريبا وبطريقة ايجابية. وايضا، طرحت اسئلة تتعلق بموضوع ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، ومن الواضح ان لبنان مرتاح جدا للنتيجة التي حصل عليها بالتفاوض مع الحكومة القبرصية".

وختم: "اما بالنسبة لعمل الميكانيزم، فقد طرحت اسئلة كثيرة عن طبيعة عملها والدور الذي تقوم به وتطبيق الاتفاق، وفي الوقت نفسه موضوع المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة حيث سئل الوزير عن ذلك وعن المبادرة المصرية واللقاء الذي حصل مع وزير الخارجية الألماني، فأوضح ان لا شيء محددا حتى الان إذ هناك افكار يجري دراستها وهدفها حماية لبنان وحفظ سيادته. كما كان هناك التفاتة لوضع وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية وضرورة النظر إلى هذا الموضوع على الصعيدين الفني والمالي".

 

 
 

