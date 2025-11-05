وزير الإعلام: للإبتعاد عن الإتهام والتجريح والحفاظ على سلامة الصحافيين

عبر وزير الإعلام بول مرقص عن "التزامه الثابت حماية حرية الرأي والتعبير بما يضمن استمرار دور الاعلاميين والمؤسسات الاعلامية في نقل الخبر وخدمة الصالح العام بحرية ومسؤولية"، مؤكدًا "دور الصحافة اللبنانية التي قامت منذ تأسيسها على احترام الحق في الاختلاف".



وشدد على "ضرورة الاحتكام إلى لغة الحوار والمسؤولية في الخطاب الإعلامي والوطني، والترفع عن السجالات والاتهامات والتجريح، خصوصًا في ظل الظروف الضاغطة التي تتطلب أعلى درجات التضامن والوعي في مقاربة القضايا الخلافية والاحتكام الى القواعد الحقوقية وآداب الصحافة وأخلاقيات المهنة والحفاظ على سلامة الصحافيين".

