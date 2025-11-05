كبارة: لا بد من متابعة أي معطيات عن أداء يسيء للجامعة اللبنانية وتاريخها

رأى النائب كريم كبارة أن "الجامعة اللبنانية تميزت عبر العقود الماضية كصرح وطني خرج نخبا ومبدعين في مختلف المجالات".



وقال: "المهم اليوم، الحفاظ على هذا الصرح والنهوض به".



وأضاف: "لذلك، لا بد من متابعة أي معطيات عن أداء يسيء لهذه الجامعة وتاريخها عبر لجان تحقيق شفافة ومهنية وعادلة تعطي كل ذي حق حقه وتوثق أي ارتكابات أو مخالفات لمحاسبة المتورطين بها".