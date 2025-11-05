مصادر مصرفية للـLBCI: اجتماع إيجابيّ بين مصرف لبنان وجمعية المصارف

أكّدت مصادر مصرفية للـLBCI أنّ جوًّا من الإيجابية ساد، في الاجتماع الذي عُقد بين حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف.

وأعلنت تسجيل تقاطُع على عدد من النقاط الأساسية أبرزها:

-توصيف الأزمة كنظامية (Systemic Crisis)

ما يعني أن المعالجة يجب أن تشمل القطاع ككل وليس مصارف محددة.

-إطار عمل موحّد لإعادة الهيكلة

بالتعاون مع شركة Ancura، من اجل معالجة الشوائب.

-عدم شطب رساميل المصارف بل

مساعدتها لاعادة الرسملة تدريجيًا لحماية القطاع والمودعين ولتحفيز الاقتصاد.

وأبلغ الحاكم المصارف انه خلال اجتماعاته في واشنطن كان التشدد الأميركيّ على ضرورة السير بالتوافق مع الـIMF لضمان استمرار القطاع في مواجهة اقتصاد الكاش المتنامي، على ما أوضحت المصادر نفسها.