سفارة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية: تسليم مُتهمَين مشتبه بهما بقتل الشاب اللبنانيّ ايليو ابو حنّا

أفادت سفارة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية بتسليم مُتهمَين مشتبه بهما (أ . ش) و (ف. ح) بقتل الشاب اللبنانيّ ايليو ابو حنّا الذي قتل في مخيم شاتيلا, والأسلحة التي كانت في حوزتهما الى مخابرات الجيش اللبنانيّ.

وأكّدت أنّ قوات الامن الوطنيّ الفلسطينيّ تستمر في “ملاحقة كل من هو متورط في هذه الجريمة وتسليمه للجهات اللبنانية المختصة لتقديمهم إلى العدالة".

وأفادت سفارة دولة فلسطين بإلقاء القبض على المواطن (ع.م) الذي القى قنبلة صوتية في منطقة الحرش وتسليمه الى الاجهزة الامنية اللبنانية.

وجددت السفارة "تأكيدها الالتزام بسيادة واستقرار لبنان الشقيق".