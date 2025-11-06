انطلاق الدورة الثانية عشر في أكاديمية بشير الجميل

إنطلقت الدورة الثانية عشر في أكاديمية بشير الجميل مساء الثلاثاء ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥.



وقد تسجل في هذه الدورة ٢٦٧ مشاركًا جديدًا، من لبنان والخارج ومن مختلف الأعمار والإختصاصات والطوائف.



وكما في الدورات السابقة سيكون الحضور عن بعد.



وتتألف هذه الدورة من ١٠ جلسات، يتحدث فيها رفاق بشير عنه وعن عمل الفريق والمسيرة النضالية والتضحيات التي ادت الى انجاز الإنتصارات الميدانية والسياسية.



وانطلقت المحاضرة الاولى مع رئيس الأكاديمية المهندس الفراد الماضي، الذي بادر الى طرح الاسئلة على المشاركين بهدف التعرف اكثر عليهم وعلى دوافعهم للانخراط في الاكاديمية، وتناول في الشق الثاني شرح شخصية بشير القيادية وخصائصها ومميزاتها.