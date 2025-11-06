الأخبار
انطلاق الدورة الثانية عشر في أكاديمية بشير الجميل

أخبار لبنان
2025-11-06 | 05:24
انطلاق الدورة الثانية عشر في أكاديمية بشير الجميل

إنطلقت الدورة الثانية عشر في أكاديمية بشير الجميل مساء الثلاثاء ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥.
 
وقد تسجل في هذه الدورة ٢٦٧ مشاركًا جديدًا، من لبنان والخارج ومن مختلف الأعمار والإختصاصات والطوائف. 

وكما في الدورات السابقة سيكون الحضور عن بعد.

وتتألف هذه الدورة من ١٠ جلسات، يتحدث فيها رفاق بشير عنه وعن عمل الفريق والمسيرة النضالية والتضحيات التي ادت الى انجاز الإنتصارات الميدانية والسياسية.

وانطلقت المحاضرة الاولى مع رئيس الأكاديمية المهندس الفراد الماضي، الذي بادر الى طرح الاسئلة على المشاركين بهدف التعرف اكثر عليهم وعلى دوافعهم للانخراط في الاكاديمية، وتناول في الشق الثاني شرح شخصية بشير القيادية وخصائصها ومميزاتها. 
 


أما المحاضرات المتبقية فتتوزع كالتالي: مع رئيس الاكاديمية، موضوع بشير والولايات المتحدة الأميركية واللوبي اللبناني، أما موضوع بشير والإقتصاد فيحاضر فيه الأستاذ روي بدارو. 

وخصص فصل لتاريخ المقاومة اللبنانية وتاريخ لبنان المعاصر مع عماد مراد. أما الدكتور فؤاد أبو ناضر فسيحاضر عن تطور القوى العسكرية، والأستاذ نعوم فرح عن العلاقات الخارجية في عهد بشير، ويحل الأستاذ يوسف الخوري محاضرا متناولا موضوع  عميل أو صانع قرار. 

وتختتم الدورة مع رئيس الاكاديمية بمقاربة لموضوع الهيئات الشعبية وضرورتها وبحوار عن لبنان ولعبة الامم.

كما يتخلل هذه الدورة ورش عمل ستقدم من قبل اساتذة في مواضيع محددة يترك الإعلان عنها في وقت لاحق.

وتثبت الاكاديمية، دورة بعد دورة، ومن خلال المنتسبين الجدد وطريقة تعبيرهم عن أسباب التحاقهم بها، بخاصة بعد التغييرات التي طرأت على لبنان والمنطقة، أن كلمات ونهج بشير هي التي رسّخته في الذاكرة الجماعية اللبنانية كقصة بطولة ووطنية حتى الشهادة، وجعلت منه رمز الثورة الحقيقية للوصول الى دولة الحرية والسيادة والعدالة، واعطت زخمًا لعدم فقدان الأمل والتشبث بالمبادئ والاخلاق لأن فيها طريق الخلاص، خصوصا في ظل الفساد المستشري وكل هذه الأزمات الوجودية التي يتخبط بها لبنان.

وتستكمل الأكاديمية دورتها الثانية عشر مساء كل ثلاثاء وخميس في المواضيع المشار إليها أعلاه.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الدورة

الثانية

أكاديمية

الجميل

