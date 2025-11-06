الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس عون تسلم اوراق اعتماد سفراء جدد

أخبار لبنان
2025-11-06 | 05:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس عون تسلم اوراق اعتماد سفراء جدد
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
7min
الرئيس عون تسلم اوراق اعتماد سفراء جدد

شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية وديبلوماسية وقضائية ورياضية، إضافة الى تسلم أوراق اعتماد ستة سفراء جدد معتمدين في لبنان.

سفيرة النروج

ديبلوماسيا، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون سفيرة النروج في لبنان السيدة HILDA HARALDSTAD وعرض معها الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الإقليمية، إضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.

المدعي العام المالي

وعرض الرئيس عون مع المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو شؤونا قضائية وعمل النيابة العامة المالية.

أوراق اعتماد 6 سفراء

وتسلم رئيس الجمهورية قبل الظهر أوراق اعتماد ستة سفراء جدد معتمدين في لبنان هم: سفير الامارات فهد سالم سعيد الكعبي، سفير منغولياBulgan Enkhtuvshin ، سفير بينينAdam Bagoudou Zakari ، سفير بنماJose Ulises Lescure ، سفيرة نيوزيلنداLouise Elizabeht Searle ، سفير موريتانيا  الطالب المختار الشيخ محمد المجتبى.

وحضر تقديم أوراق الاعتماد وزير الخارجية يوسف رجي، الأمين العام لوزارة الخارجية السفير عبد الستار عيسى، مدير عام المراسم في القصر الجمهوري نبيل شديد، مديرة المراسم في وزارة الخارجية السفيرة رلى نور الدين.

ولدى وصول السفراء تباعا الى القصر، أقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة، فعزفت موسيقى الجيش نشيد البلاد التي يمثلها السفير في الوقت الذي رفع فيه علم دولته على سارية القصر الجمهوري الى جانب العلم اللبناني.

بعد ذلك، حيا سفير كل من الدول الست العلم، ثم عرض سرية من لواء الحرس الجمهوري، دخل بعدها الى صالون 22 تشرين وسط صفين من الرماحة، ومنه الى صالون السفراء حيث قدَّم أوراق اعتماده الى الرئيس عون كما قدم له اعضاء البعثة الديبلوماسية. ولدى مغادرة كل سفير، بعد تقديم أوراق الاعتماد، عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني اللبناني.

ونقل السفراء الى الرئيس عون تحيات رؤساء دولهم، كما تمنوا له التوفيق في مسؤولياته الوطنية، مؤكدين له العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم. وحمّل رئيس الجمهورية السفراء تحياته الى رؤساء دولهم متمنيا لهم التوفيق في مهماتهم الديبلوماسية.

نبذة عن السفراء

وفي ما يلي نبذة عن السفراء الجدد الذين قدموا أوراق اعتمادهم:

سفير الامارات فهد سالم سعيد الكعبي

- التحق للعمل في السلك الدبلوماسي والقنصلي في وزارة خارجية بلاده بمنصب ملحق دبلوماسي العام 2002.

- تدرج في مناصب عدة حيث شغل منصب مدير مكتب مساعد الوزير للشؤون السياسية من العام 2010 الى 2013.

- شغل منصب مدير مكتب مساعد الوزير لشؤون المنظمات الدولية من العام 2013 الى 2016.

- شغل منصب مدير مكتب وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي من العام 2016 الى العام  .2019

- شغل منصب رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والسياسية والإعلامية في سفارة بلاده في بيروت من العام 2019 حتى العام 2021.

- شغل منصب القائم بالأعمال بسفارة بلاده في بيروت من العام 2021 حتى تاريخ تعيينه في العام 2025 سفيرا للإمارات العربية المتحدة لدى لبنان.

سفير منغولياBulgan Enkhtuvshin  

-  تابع دراسات جامعية لدى اكاديمية القطاع العام في بلاده.

- حائز على ماجستير من جامعة ويستمنستر في لندن وقبلها إجازة في الماجستير من معهد العلاقات الدولية في موسكو.

- شغل مناصب إدارية عدة حيث عمل قنصلا في سفارة بلاده لدى استراليا بين عامي 2008-2011.

-  شغل منصب سكرتير ثان ثم سكرتير اول لدى قسم اميركا والشرق الأوسط وافريقيا في وزارة خارجية بلاده بين عامي 2011-2012.

- شغل منصب نائب رئيس البعثة وقائم بالأعمال في سفارة بلاده لدى السويد بين عامي 2015-2019.

- شغل منصب سفير ووزير مفوض كامل الصلاحيات ببلاده لدى جمهورية مصر العربية منذ كانون الأول 2021.

سفير بينين Adam Bagoudou Zakari

- عمل في قطاع التجارة والعلاقات الدولية والإدارة التجارية والخدمات اللوجستية والمواصلات كما في إدارة الموارد البشرية والخدمات العامة.

- بين عامي 2015-2022 شغل منصب نائب في مجلس النواب في بلاده وعضو محكمة العدل فيها.

-  بين عامي 2006 و2015 تولى وظيفة مدير إدارة المؤن في رئاسة الجمهورية.

- عمل في القطاع الخاص في مجالات عدة.

- كما تولى التدريب وتنظيم ورش عمل تدريبية وبناء القدرات حيث عمل مدربا مؤهلا في التحليل المالي في المعهد الوطني للتعليم عن بعد بين عامي 2010-2012.

- حاز كذلك على شهادة جامعية للتعليم العالي وشهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي بين عامي 1984-1988.

سفير بنماJose Ulises Lescure

- حائز على إجازة في العلاقات الدولية من كلية الإدارة العامة التابعة لجامعة باناما في العام 2000.

- حائز على إجازة ما بعد التخرج في الدراسات الدبلوماسية من جامعة اوكسفورد كلية الملكة اليزابيت لبرنامج الخدمات الدولية في العام 2006.

- حائز على ماجستير في الدراسات الأورو-متوسطية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة في العام 2015.

- حائز على ماجستير في العلوم العليا من كلية العلوم التربوية في جامعة باناما في العام 2021

-  تقلب في مناصب إدارية ودبلوماسية وتربوية عدة.

-عمل أستاذا محاضرا في العلاقات الدولية في كلية الإدارة العامة التابعة لجامعة بناما منذ العام 2016 الى اليوم.

- تولى منصب قائم بالأعمال في سفارة بلاده في القاهرة.

- تولى منصب رئيس قسم افريقيا والشرق الأوسط في وزارة خارجية بلاده بين عامي 2015-.2017

-  تولى منصب رئيس قسم العلاقات الأوروبية في وزارة خارجية بلاده بين عامي 2017-.2018

- تولى منصب مدير عام السياسة الخارجية في وزارة خارجية بلاده بين عامي 2019-.2021

- تولى منصب سفير مفوض مطلق الصلاحيات لبلاده لدى المملكة الأردنية الهاشمية منذ العام 2022 الى اليوم.

سفيرة نيوزيلنداLouise Elizabeht Searle

- حائزة على إجازة في التمريض في العام 1996.

- حائزة على إجازة ما بعد التخرج في علوم الانماء في العام .2002

- حائزة على ماجستير في حقوق الانسان في العام 2011.

- عملت في قطاع الخدمات التمريضية والطوارئ في عدد من المستشفيات كما في قطاع الصحة العامة بين عامي 1996و2004.

- عملت في مجال الخدمات العناية الإنسانية وبرامج استشارية حول هذا الموضوع بين عامي 2005و.2012

- في العام 2012 شاركت في تأسيس وإدارة فريق استشاري للخدمات الإنسانية.

- بين عامي 2020-2022 عملت قائمة بالاعمال في سفارة بلادها لدى المملكة العربية السعودية.

- منذ العام 2022 الى اليوم عملت مستشارة في شؤون الامن السيبراني لدى وزارة خارجية بلادها ووزارة التجارة فيها.

سفير موريتانيا الطالب المختار الشيخ محمد المجتبى

- حائز على إجازات في حفظ القران وفي مصطلح الحديث وفي السيرة النبوية.

- حائز على إجازة في اللغة العربية من جامعة الملك سعود ودبلوم عالي في المعلوماتية من معهد جدة العالي واجازة في التدريس من المعهد العالي لتكوين الأساتذة.

- حائز على ماجستير في اللغة العربية ومن ثم دكتوراة في اللغة العربية من جامعة القاهرة.

- عمل مدرسا في التعليم الثانوي لمادة اللغة العربية ومشتقاتها بين عامي 1998-.1999

- عمل أستاذا مشاركا في جامعة طيبة في المدينة المنورة بين عامي 2015-2017.

- شغل منصب مستشار اول في سفارة موريتانيا في الرياض بين عامي 2017-2023.

- شغل منصب قنصل عام في سفارة بلاده في المملكة المغربية بين عامي 2023-2025

أخبار لبنان

آخر الأخبار

اوراق

اعتماد

سفراء

LBCI التالي
بحث في فرص التعاون بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية
انطلاق الدورة الثانية عشر في أكاديمية بشير الجميل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-03

الرئيس عون تسلم أوراق اعتماد 7 سفراء

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-01

رجي تسلّم أوراق اعتماد السفير الإماراتي وودّع سفير سري لانكا: ترحيب بعودة التمثيل الديبلوماسي الإماراتي الى لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-03

السفير اللبناني لدى الفاتيكان قدّم أوراق اعتماده

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-26

الرئيس عون جدد من نيويورك مطالبته بدعم الجيش اللبنانيّ

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:38

بعد الانذارات... أدرعي: لم نصدر أي بيان حول اخلاء واسع لقرى في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
08:25

أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في قرية عيتا الجبل

LBCI
أمن وقضاء
08:22

حنان ماجد مرعي مفقودة...

LBCI
أخبار لبنان
08:15

لجنة الأشغال أٌقرت مشروع قانون ابرام إتفاقية لقرض المقدم من البنك الدولي لتمويل مشروع الطاقة المتجددة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:37

الشرق الأوسط: لبنان يطرح مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل... تجنباً للتطبيع

LBCI
أخبار لبنان
11:44

أهالي بلدة سرعين الفوقا أقفلوا طريق عام سرعين النبي شيت...

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-04

بعد حفل زفاف داخل مغارة جعيتا... وزارة السياحة توضح

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-18

أدرعي: انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:53

اليكم تفاصيل جلسة مجلس الوزراء

LBCI
أخبار لبنان
07:42

وزير المال خلال لقائه وفد من مجلس ادارة البنك الدولي: البنك الدولي هو الشريك الوحيد الذي يقف الى جانب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
06:19

اسرائيل تتحضر لمواجهة مرتقبة مع حزب الله... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
04:09

انطلاق المرحلة الثامنة من العودة الطوعية للنازحين السوريين من طرابلس إلى سوريا

LBCI
أخبار دولية
01:19

ترامب: على رئيس بلدية مدينة نيويورك المنتخب احترام واشنطن إذا أراد أن ينجح

LBCI
خبر عاجل
16:15

وزيرة السياحة توضح ملابسات قضية عرس مغارة جعيتا... وإقفال موقت للمغارة

LBCI
رياضة
13:46

النادي اللبناني للسيارات والسياحة يعيد إحياء سباقات الـAquathlon إلى رزنامة بطولاته السنوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

اللغة العربية تتألق من طرابلس نحو العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

إسرائيل تعيد التصعيد الأمني الى قطاع غزة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
16:15

وزيرة السياحة توضح ملابسات قضية عرس مغارة جعيتا... وإقفال موقت للمغارة

LBCI
أخبار لبنان
08:05

أدرعي: إنذار إلى أهالي الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
03:17

كتاب لـ"حزب الله" إلى الرؤساء الثلاثة: لبنان ليس معنيًا بالخضوع للابتزاز العدوانيّ والاستدارج نحو تفاوض ‏سياسيّ

LBCI
أخبار لبنان
11:37

مصادر مصرفية للـLBCI: اجتماع إيجابيّ بين مصرف لبنان وجمعية المصارف

LBCI
أخبار لبنان
06:33

معلومات الـLBCI: قاضي التحقيق الاول في بيروت أصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحق امين خزينة بلدية بيروت

LBCI
خبر عاجل
15:46

سفارة فلسطين: تسليم إثنين من المتهمين المشتبه بهم بقتل الشاب إيليو أبو حنا إلى السلطات اللبنانية المختصة

LBCI
خبر عاجل
07:58

أدرعي: سنوجّه انذارًا عاجلًا إلى سكان جنوب لبنان بعد قليل

LBCI
أخبار دولية
16:43

ترامب‭:‬ ربما أساعد ممداني في نيويورك "قليلًا"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More