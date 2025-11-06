الرئيس عون تسلم اوراق اعتماد سفراء جدد

شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية وديبلوماسية وقضائية ورياضية، إضافة الى تسلم أوراق اعتماد ستة سفراء جدد معتمدين في لبنان.



سفيرة النروج



ديبلوماسيا، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون سفيرة النروج في لبنان السيدة HILDA HARALDSTAD وعرض معها الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الإقليمية، إضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.



المدعي العام المالي



وعرض الرئيس عون مع المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو شؤونا قضائية وعمل النيابة العامة المالية.



أوراق اعتماد 6 سفراء



وتسلم رئيس الجمهورية قبل الظهر أوراق اعتماد ستة سفراء جدد معتمدين في لبنان هم: سفير الامارات فهد سالم سعيد الكعبي، سفير منغولياBulgan Enkhtuvshin ، سفير بينينAdam Bagoudou Zakari ، سفير بنماJose Ulises Lescure ، سفيرة نيوزيلنداLouise Elizabeht Searle ، سفير موريتانيا الطالب المختار الشيخ محمد المجتبى.



وحضر تقديم أوراق الاعتماد وزير الخارجية يوسف رجي، الأمين العام لوزارة الخارجية السفير عبد الستار عيسى، مدير عام المراسم في القصر الجمهوري نبيل شديد، مديرة المراسم في وزارة الخارجية السفيرة رلى نور الدين.



ولدى وصول السفراء تباعا الى القصر، أقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة، فعزفت موسيقى الجيش نشيد البلاد التي يمثلها السفير في الوقت الذي رفع فيه علم دولته على سارية القصر الجمهوري الى جانب العلم اللبناني.



بعد ذلك، حيا سفير كل من الدول الست العلم، ثم عرض سرية من لواء الحرس الجمهوري، دخل بعدها الى صالون 22 تشرين وسط صفين من الرماحة، ومنه الى صالون السفراء حيث قدَّم أوراق اعتماده الى الرئيس عون كما قدم له اعضاء البعثة الديبلوماسية. ولدى مغادرة كل سفير، بعد تقديم أوراق الاعتماد، عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني اللبناني.



ونقل السفراء الى الرئيس عون تحيات رؤساء دولهم، كما تمنوا له التوفيق في مسؤولياته الوطنية، مؤكدين له العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم. وحمّل رئيس الجمهورية السفراء تحياته الى رؤساء دولهم متمنيا لهم التوفيق في مهماتهم الديبلوماسية.



نبذة عن السفراء



وفي ما يلي نبذة عن السفراء الجدد الذين قدموا أوراق اعتمادهم:



سفير الامارات فهد سالم سعيد الكعبي



- التحق للعمل في السلك الدبلوماسي والقنصلي في وزارة خارجية بلاده بمنصب ملحق دبلوماسي العام 2002.



- تدرج في مناصب عدة حيث شغل منصب مدير مكتب مساعد الوزير للشؤون السياسية من العام 2010 الى 2013.



- شغل منصب مدير مكتب مساعد الوزير لشؤون المنظمات الدولية من العام 2013 الى 2016.



- شغل منصب مدير مكتب وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي من العام 2016 الى العام .2019



- شغل منصب رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والسياسية والإعلامية في سفارة بلاده في بيروت من العام 2019 حتى العام 2021.



- شغل منصب القائم بالأعمال بسفارة بلاده في بيروت من العام 2021 حتى تاريخ تعيينه في العام 2025 سفيرا للإمارات العربية المتحدة لدى لبنان.



سفير منغولياBulgan Enkhtuvshin



- تابع دراسات جامعية لدى اكاديمية القطاع العام في بلاده.



- حائز على ماجستير من جامعة ويستمنستر في لندن وقبلها إجازة في الماجستير من معهد العلاقات الدولية في موسكو.



- شغل مناصب إدارية عدة حيث عمل قنصلا في سفارة بلاده لدى استراليا بين عامي 2008-2011.



- شغل منصب سكرتير ثان ثم سكرتير اول لدى قسم اميركا والشرق الأوسط وافريقيا في وزارة خارجية بلاده بين عامي 2011-2012.



- شغل منصب نائب رئيس البعثة وقائم بالأعمال في سفارة بلاده لدى السويد بين عامي 2015-2019.



- شغل منصب سفير ووزير مفوض كامل الصلاحيات ببلاده لدى جمهورية مصر العربية منذ كانون الأول 2021.



سفير بينين Adam Bagoudou Zakari



- عمل في قطاع التجارة والعلاقات الدولية والإدارة التجارية والخدمات اللوجستية والمواصلات كما في إدارة الموارد البشرية والخدمات العامة.



- بين عامي 2015-2022 شغل منصب نائب في مجلس النواب في بلاده وعضو محكمة العدل فيها.



- بين عامي 2006 و2015 تولى وظيفة مدير إدارة المؤن في رئاسة الجمهورية.



- عمل في القطاع الخاص في مجالات عدة.



- كما تولى التدريب وتنظيم ورش عمل تدريبية وبناء القدرات حيث عمل مدربا مؤهلا في التحليل المالي في المعهد الوطني للتعليم عن بعد بين عامي 2010-2012.



- حاز كذلك على شهادة جامعية للتعليم العالي وشهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي بين عامي 1984-1988.



سفير بنماJose Ulises Lescure



- حائز على إجازة في العلاقات الدولية من كلية الإدارة العامة التابعة لجامعة باناما في العام 2000.



- حائز على إجازة ما بعد التخرج في الدراسات الدبلوماسية من جامعة اوكسفورد كلية الملكة اليزابيت لبرنامج الخدمات الدولية في العام 2006.



- حائز على ماجستير في الدراسات الأورو-متوسطية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة في العام 2015.



- حائز على ماجستير في العلوم العليا من كلية العلوم التربوية في جامعة باناما في العام 2021



- تقلب في مناصب إدارية ودبلوماسية وتربوية عدة.



-عمل أستاذا محاضرا في العلاقات الدولية في كلية الإدارة العامة التابعة لجامعة بناما منذ العام 2016 الى اليوم.



- تولى منصب قائم بالأعمال في سفارة بلاده في القاهرة.



- تولى منصب رئيس قسم افريقيا والشرق الأوسط في وزارة خارجية بلاده بين عامي 2015-.2017



- تولى منصب رئيس قسم العلاقات الأوروبية في وزارة خارجية بلاده بين عامي 2017-.2018



- تولى منصب مدير عام السياسة الخارجية في وزارة خارجية بلاده بين عامي 2019-.2021



- تولى منصب سفير مفوض مطلق الصلاحيات لبلاده لدى المملكة الأردنية الهاشمية منذ العام 2022 الى اليوم.



سفيرة نيوزيلنداLouise Elizabeht Searle



- حائزة على إجازة في التمريض في العام 1996.



- حائزة على إجازة ما بعد التخرج في علوم الانماء في العام .2002



- حائزة على ماجستير في حقوق الانسان في العام 2011.



- عملت في قطاع الخدمات التمريضية والطوارئ في عدد من المستشفيات كما في قطاع الصحة العامة بين عامي 1996و2004.



- عملت في مجال الخدمات العناية الإنسانية وبرامج استشارية حول هذا الموضوع بين عامي 2005و.2012



- في العام 2012 شاركت في تأسيس وإدارة فريق استشاري للخدمات الإنسانية.



- بين عامي 2020-2022 عملت قائمة بالاعمال في سفارة بلادها لدى المملكة العربية السعودية.



- منذ العام 2022 الى اليوم عملت مستشارة في شؤون الامن السيبراني لدى وزارة خارجية بلادها ووزارة التجارة فيها.



سفير موريتانيا الطالب المختار الشيخ محمد المجتبى



- حائز على إجازات في حفظ القران وفي مصطلح الحديث وفي السيرة النبوية.



- حائز على إجازة في اللغة العربية من جامعة الملك سعود ودبلوم عالي في المعلوماتية من معهد جدة العالي واجازة في التدريس من المعهد العالي لتكوين الأساتذة.



- حائز على ماجستير في اللغة العربية ومن ثم دكتوراة في اللغة العربية من جامعة القاهرة.



- عمل مدرسا في التعليم الثانوي لمادة اللغة العربية ومشتقاتها بين عامي 1998-.1999



- عمل أستاذا مشاركا في جامعة طيبة في المدينة المنورة بين عامي 2015-2017.



- شغل منصب مستشار اول في سفارة موريتانيا في الرياض بين عامي 2017-2023.



- شغل منصب قنصل عام في سفارة بلاده في المملكة المغربية بين عامي 2023-2025