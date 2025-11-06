بحث في فرص التعاون بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية

قدّم سفير الإمارات العربية المتحدة سالم فهد الكعبي أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، وذلك خلال مراسم رسمية جرت في القصر الجمهوريّ في بيروت.



وتمنّى الرئيس للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين.



وأكّد استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.



وأعرب الكعبي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى الجمهورية اللبنانية، وحرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتّى المجالات بما يُسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين الشقيقين.



واستعرضا فرص التعاون بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية، وبحثا سُبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الشقيقين.