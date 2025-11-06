الجميّل عن كتاب حزب الله: بات يُحَتّم على السلطات الرسمية الحسم والحزم في ملفي السلاح والتفاوض

يمعن #حزب_الله، عبر "كتابه الأخير" في تخيير أركان الدولة ومكوّنات #الشعب_اللبناني بين "وجود" الكيان اللبناني والتخلّي له عن صلاحيات سيادية بحصرية #السلاح والتفاوض، ويصرّ على جرّنا إلى حرب عبثية مدمّرة جديدة.
لذلك، بات يُحَتّمُ على السلطات الرسمية الحسم والحزم في ملفي السلاح…
— Samy Gemayel (@samygemayel) November 6, 2025
