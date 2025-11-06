الجميّل عن كتاب حزب الله: بات يُحَتّم على السلطات الرسمية الحسم والحزم في ملفي السلاح والتفاوض

يمعن #حزب_الله، عبر "كتابه الأخير" في تخيير أركان الدولة ومكوّنات #الشعب_اللبناني بين "وجود" الكيان اللبناني والتخلّي له عن صلاحيات سيادية بحصرية #السلاح والتفاوض، ويصرّ على جرّنا إلى حرب عبثية مدمّرة جديدة.

رأى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أن حزب الله يمعن عبر "كتابه الأخير" في "تخيير أركان الدولة ومكوّنات الشعب اللبناني بين "وجود" الكيان اللبناني والتخلّي له عن صلاحيات سيادية بحصرية السلاح والتفاوض، ويصرّ على جرّنا إلى حرب عبثية مدمّرة جديدة".وأكد، في منشور على منصة "إكس" أنه "بات يُحَتّمُ على السلطات الرسمية الحسم والحزم في ملفي السلاح والتفاوض، إذ لا يجوز أن تستأثر أقلية مرهونة بتقرير مصير غالبية حرّة".