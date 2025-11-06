معلومات الـLBCI: قاضي التحقيق الاول في بيروت أصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحق امين خزينة بلدية بيروت

أفادت معلومات الـLBCI بأنّ قاضي التحقيق الاول في بيروت رولى عثمان أصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحق امين خزينة بلدية بيروت في ملف دفع التعويضات لضباط فوج الاطفاء في مواد جنحية.



ولفتت المعلومات إلى أنّ التحقيق في ملف التدقيق في موجودات الخزنة والمدفوعات لا يزال مفتوحًا لدى امن الدولة بإشراف النيابة العامة المالية.