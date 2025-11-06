وزير المال خلال لقائه وفد من مجلس ادارة البنك الدولي: البنك الدولي هو الشريك الوحيد الذي يقف الى جانب لبنان

عرض وزير المال ياسين جابر مع وفدًا من مجلس ادارة البنك الدولي الإصلحات التي تنفذها الحكومة اللبنانية والتحديات التي تواجهها نتيجة تراكمات على مدى السنوات.ويعتبر هذا الاجتماع الأول على هذا المستوى، فقد ضم وفد مجلس ادارة البنك الدولي 11 مديرًا تنفيذيًا من دول العالم اضافة الى المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي عبد العزيز الملا.واستعرض الوفدان، خلال اللقاء، المشاريع التي يمولها البنك الدولي والاستعدادات لمزيد من التعاون، كما اثنى الوزير جابر على دور البنك الدولي كونه الشريك الوحيد الذي يقف الى جانب لبنان عبر تقديم قروض ميسرة.