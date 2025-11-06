الأخبار
السفير السعودي استقبل قائد الجيش

أخبار لبنان
2025-11-06 | 07:25
السفير السعودي استقبل قائد الجيش
السفير السعودي استقبل قائد الجيش

إستقبل السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، في مقر إقامته باليرزة اليوم، قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل.

وتناول البحث المستجدات الحاصلة في لبنان والمنطقة في ظل التطورات الراهنة، والإجراءات التي يتخذها الجيش اللبناني في الجنوب لتعزيز الأمن والإستقرار في المنطقة.

أخبار لبنان

السعودي

استقبل

الجيش

