وزارة السياحة: الفيديو المتداول للوزيرة تم تصويره في خلال الافتتاح الرسمي لمغارة جعيتا في 21 تموز

بعد التداول بفيديو لوزيرة السياحة لورا لحود في مغارة جعيتا، أوضحت الوزارة في بيان أن الفيديو المعني تم تصويره في خلال الافتتاح الرسمي لمغارة جعيتا في 21 تموز.



ولفتت الوزارة الى أن مجموعة صغيرة من الموسيقيين كانت حاضرة لعزف موسيقى خلفية هادئة بهذه المناسبة، بالتنسيق التام مع الفريق وتحت إشراف الخبراء الذين قادوا حفل إعادة افتتاح المغارة.



وقالت: "أي تفسير آخر هو مضلل ومجتزأ من سياقه، ويرجى التأكد من المعلومات ومصادرها قبل نشرها، شكراً لتعاونكم".

