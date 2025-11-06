الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
24
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
24
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزارة السياحة: الفيديو المتداول للوزيرة تم تصويره في خلال الافتتاح الرسمي لمغارة جعيتا في 21 تموز
أخبار لبنان
2025-11-06 | 07:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزارة السياحة: الفيديو المتداول للوزيرة تم تصويره في خلال الافتتاح الرسمي لمغارة جعيتا في 21 تموز
بعد التداول بفيديو لوزيرة السياحة لورا لحود في مغارة جعيتا، أوضحت الوزارة في بيان أن الفيديو المعني تم تصويره في خلال الافتتاح الرسمي لمغارة جعيتا في 21 تموز.
ولفتت الوزارة الى أن مجموعة صغيرة من الموسيقيين كانت حاضرة لعزف موسيقى خلفية هادئة بهذه المناسبة، بالتنسيق التام مع الفريق وتحت إشراف الخبراء الذين قادوا حفل إعادة افتتاح المغارة.
وقالت: "أي تفسير آخر هو مضلل ومجتزأ من سياقه، ويرجى التأكد من المعلومات ومصادرها قبل نشرها، شكراً لتعاونكم".
أخبار لبنان
السياحة:
الفيديو
المتداول
للوزيرة
تصويره
الافتتاح
الرسمي
لمغارة
جعيتا
التالي
السفير السعودي استقبل قائد الجيش
معلومات الـLBCI: قاضي التحقيق الاول في بيروت أصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحق امين خزينة بلدية بيروت
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:06
طوق للـLBCI: التصوير لا يضر بمغارة جعيتا لذا طلبنا من البلدية الحالية السماح للزوّار بالتصوير
آخر الأخبار
04:06
طوق للـLBCI: التصوير لا يضر بمغارة جعيتا لذا طلبنا من البلدية الحالية السماح للزوّار بالتصوير
0
خبر عاجل
16:15
وزيرة السياحة توضح ملابسات قضية عرس مغارة جعيتا... وإقفال موقت للمغارة
خبر عاجل
16:15
وزيرة السياحة توضح ملابسات قضية عرس مغارة جعيتا... وإقفال موقت للمغارة
0
أخبار لبنان
2025-11-04
بعد حفل زفاف داخل مغارة جعيتا... وزارة السياحة توضح
أخبار لبنان
2025-11-04
بعد حفل زفاف داخل مغارة جعيتا... وزارة السياحة توضح
0
أخبار لبنان
03:19
وزارة البيئة تشارك في لجنة تقويم الآثار البيئية المحتملة لما حصل في مغارة جعيتا
أخبار لبنان
03:19
وزارة البيئة تشارك في لجنة تقويم الآثار البيئية المحتملة لما حصل في مغارة جعيتا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:38
بعد الانذارات... أدرعي: لم نصدر أي بيان حول اخلاء واسع لقرى في جنوب لبنان
أخبار لبنان
08:38
بعد الانذارات... أدرعي: لم نصدر أي بيان حول اخلاء واسع لقرى في جنوب لبنان
0
أخبار لبنان
08:25
أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في قرية عيتا الجبل
أخبار لبنان
08:25
أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في قرية عيتا الجبل
0
أمن وقضاء
08:22
حنان ماجد مرعي مفقودة...
أمن وقضاء
08:22
حنان ماجد مرعي مفقودة...
0
أخبار لبنان
08:15
لجنة الأشغال أٌقرت مشروع قانون ابرام إتفاقية لقرض المقدم من البنك الدولي لتمويل مشروع الطاقة المتجددة
أخبار لبنان
08:15
لجنة الأشغال أٌقرت مشروع قانون ابرام إتفاقية لقرض المقدم من البنك الدولي لتمويل مشروع الطاقة المتجددة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-09-18
مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يستقيل من منصبه
أخبار دولية
2025-09-18
مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يستقيل من منصبه
0
خبر عاجل
03:36
الوزير ياسين جابر للـ LBCI: أبلغت من البنك الدولي في واشنطن وهذا ما اعيد تكراره اليوم أن اخر مهلة أمام لبنان لإقرار القروض الممنوحة من البنك الدولي هي نهاية العام
خبر عاجل
03:36
الوزير ياسين جابر للـ LBCI: أبلغت من البنك الدولي في واشنطن وهذا ما اعيد تكراره اليوم أن اخر مهلة أمام لبنان لإقرار القروض الممنوحة من البنك الدولي هي نهاية العام
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-06
نيكوتين... بلا تدخين
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-06
نيكوتين... بلا تدخين
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-23
مهلة لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة والإعاقة الجسدية في سوق العمل
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-23
مهلة لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة والإعاقة الجسدية في سوق العمل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:53
اليكم تفاصيل جلسة مجلس الوزراء
أخبار لبنان
07:53
اليكم تفاصيل جلسة مجلس الوزراء
0
أخبار لبنان
07:42
وزير المال خلال لقائه وفد من مجلس ادارة البنك الدولي: البنك الدولي هو الشريك الوحيد الذي يقف الى جانب لبنان
أخبار لبنان
07:42
وزير المال خلال لقائه وفد من مجلس ادارة البنك الدولي: البنك الدولي هو الشريك الوحيد الذي يقف الى جانب لبنان
0
أخبار لبنان
06:19
اسرائيل تتحضر لمواجهة مرتقبة مع حزب الله... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
06:19
اسرائيل تتحضر لمواجهة مرتقبة مع حزب الله... اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
04:09
انطلاق المرحلة الثامنة من العودة الطوعية للنازحين السوريين من طرابلس إلى سوريا
أخبار لبنان
04:09
انطلاق المرحلة الثامنة من العودة الطوعية للنازحين السوريين من طرابلس إلى سوريا
0
أخبار دولية
01:19
ترامب: على رئيس بلدية مدينة نيويورك المنتخب احترام واشنطن إذا أراد أن ينجح
أخبار دولية
01:19
ترامب: على رئيس بلدية مدينة نيويورك المنتخب احترام واشنطن إذا أراد أن ينجح
0
خبر عاجل
16:15
وزيرة السياحة توضح ملابسات قضية عرس مغارة جعيتا... وإقفال موقت للمغارة
خبر عاجل
16:15
وزيرة السياحة توضح ملابسات قضية عرس مغارة جعيتا... وإقفال موقت للمغارة
0
رياضة
13:46
النادي اللبناني للسيارات والسياحة يعيد إحياء سباقات الـAquathlon إلى رزنامة بطولاته السنوية
رياضة
13:46
النادي اللبناني للسيارات والسياحة يعيد إحياء سباقات الـAquathlon إلى رزنامة بطولاته السنوية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
اللغة العربية تتألق من طرابلس نحو العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:44
اللغة العربية تتألق من طرابلس نحو العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
إسرائيل تعيد التصعيد الأمني الى قطاع غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
إسرائيل تعيد التصعيد الأمني الى قطاع غزة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:05
أدرعي: إنذار إلى أهالي الجنوب
أخبار لبنان
08:05
أدرعي: إنذار إلى أهالي الجنوب
2
خبر عاجل
16:15
وزيرة السياحة توضح ملابسات قضية عرس مغارة جعيتا... وإقفال موقت للمغارة
خبر عاجل
16:15
وزيرة السياحة توضح ملابسات قضية عرس مغارة جعيتا... وإقفال موقت للمغارة
3
أخبار لبنان
03:17
كتاب لـ"حزب الله" إلى الرؤساء الثلاثة: لبنان ليس معنيًا بالخضوع للابتزاز العدوانيّ والاستدارج نحو تفاوض سياسيّ
أخبار لبنان
03:17
كتاب لـ"حزب الله" إلى الرؤساء الثلاثة: لبنان ليس معنيًا بالخضوع للابتزاز العدوانيّ والاستدارج نحو تفاوض سياسيّ
4
أخبار لبنان
11:37
مصادر مصرفية للـLBCI: اجتماع إيجابيّ بين مصرف لبنان وجمعية المصارف
أخبار لبنان
11:37
مصادر مصرفية للـLBCI: اجتماع إيجابيّ بين مصرف لبنان وجمعية المصارف
5
أخبار لبنان
06:33
معلومات الـLBCI: قاضي التحقيق الاول في بيروت أصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحق امين خزينة بلدية بيروت
أخبار لبنان
06:33
معلومات الـLBCI: قاضي التحقيق الاول في بيروت أصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحق امين خزينة بلدية بيروت
6
خبر عاجل
15:46
سفارة فلسطين: تسليم إثنين من المتهمين المشتبه بهم بقتل الشاب إيليو أبو حنا إلى السلطات اللبنانية المختصة
خبر عاجل
15:46
سفارة فلسطين: تسليم إثنين من المتهمين المشتبه بهم بقتل الشاب إيليو أبو حنا إلى السلطات اللبنانية المختصة
7
خبر عاجل
07:58
أدرعي: سنوجّه انذارًا عاجلًا إلى سكان جنوب لبنان بعد قليل
خبر عاجل
07:58
أدرعي: سنوجّه انذارًا عاجلًا إلى سكان جنوب لبنان بعد قليل
8
أخبار دولية
16:43
ترامب: ربما أساعد ممداني في نيويورك "قليلًا"
أخبار دولية
16:43
ترامب: ربما أساعد ممداني في نيويورك "قليلًا"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More