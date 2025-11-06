الأخبار
لجنة الأشغال أٌقرت مشروع قانون ابرام إتفاقية للقرض المقدم من البنك الدولي لتمويل مشروع الطاقة المتجددة
أخبار لبنان
2025-11-06 | 08:15
لجنة الأشغال أٌقرت مشروع قانون ابرام إتفاقية للقرض المقدم من البنك الدولي لتمويل مشروع الطاقة المتجددة
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب برئاسة النائب سجيع عطية.
وأقرت اللجنة بإجماع الأعضاء الحاضرين مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 1569 الرامي الى تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 14 تاريخ 11/7/2025 المتعلق بطلب الموافقة على إبرام إتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان.
كما بحثت اللجنة في مشاكل الصناعيين مع المؤسسة العامة لكهرباء لبنان.
Learn More