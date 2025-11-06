أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في قرية عيتا الجبل

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أنّ الجيش سيهاجم على المدى الزمنيّ القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله.



وقال إنّ الهجمات تهدف الى منع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة.



وتوجّه إلى سكان المبنى المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له بالقول: "أنتم موجودون قرب مبنى يستخدمه حزب الله فمن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلاء المباني فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".