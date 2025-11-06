بعد الانذارات... أدرعي: لم نصدر أي بيان حول اخلاء واسع لقرى في جنوب لبنان

#عاجل 🔸متابعة للانذارات التي قمنا باصدارها قبل قليل نوضح وخلافًا لبعض الإشاعات المتداولة أننا نحث فقط سكان المباني المحددة في الخرائط وتلك المجاورة لها بضرورة اخلائها.



🔸لم نصدر أي بيان حول اخلاء واسع لقرى في جنوب لبنان. نؤكد مجددًا ان البيانات الرسمية تنشر هنا — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 6, 2025

أوضح المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي أنه "متابعة للانذارات التي قمنا باصدارها قبل قليل نوضح وخلافًا لبعض الإشاعات المتداولة أننا نحث فقط سكان المباني المحددة في الخرائط وتلك المجاورة لها بضرورة اخلائها".وقال ادرعي عبر موقع "إكس": "لم نصدر أي بيان حول اخلاء واسع لقرى في جنوب لبنان. نؤكد مجددًا ان البيانات الرسمية تنشر هنا".