جنبلاط: نريد عودة الجنوب المحتل وتحرير الأسرى

أمل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن "يتفق الرؤساء الثلاثة على صيغة مقبولة لمحاولة الخروج من الحرب التي "يبدو أنها قد تزيد أو لا تزيد".وقال جنبلاط في خلال احتفال "شركة ترابة سبلين" لمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها: "لا نريد الاستسلام، لكن نريد عودة الجنوب المحتل إلى لبنان ونريد الأسرى، ونريد المطلب المحق لشعب صامد كبير، وكل شعب لبنان صامد وكبير".