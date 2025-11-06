الأخبار
خريس: ما يقوم به العدو هدفه الضغط على لبنان للقبول بشروطه ورد على اللقاء التنسيقي لإعادة الإعمار
أخبار لبنان
2025-11-06 | 10:52
خريس: ما يقوم به العدو هدفه الضغط على لبنان للقبول بشروطه ورد على اللقاء التنسيقي لإعادة الإعمار
اعتبر عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب علي خريس في تصريح، ان "ما يحصل اليوم، وما يقوم يقوم به العدو الاسرائيلي من اعتداءات يومية تطال كافة المناطق اللبنانية، هو من اجل الضغط على لبنان حكومة وشعبا بكافة مكوناته، ومن اجل إخافة لبنان وشعبه بطرق اجرامية، ومن اجل ان يقبل لبنان بالشروط الاسرائيلية التي تتعنون تحت مسمى الاستسلام والخضوع".
وقال: "بما ان هذه الاعتداءات موجهة الى كل اللبنانيين دون طائفة واخرى، ودون حزب وخلاف ذلك، فعلينا مواجهة هذه الاعتداءات وهذا التصلف العدائي بالوحدة الوطنية التي تشكل الداعم الاساسي للتصدي لكل ما يحاك لوطننا من عدو غاشم".
اضاف: "كل هذه الضغوط لا يمكن ان تثني لبنان عن تمسكه بحقوقه، فقد التزم بالقرار 1701 بكامل مندرجاته الا ان من لم يلتزم به هو العدو الاسرائيلي الذي يمعن بخرقه يوميا".
وختم: "ان ما يقوم به العدو من ضغوط واعتداءات يأتي ردا على اللقاء التنسيقي الذي دعا اليه الرئيس نبيه بري لإعادة اعمار الجنوب".
أخبار لبنان
العدو
الضغط
لبنان
للقبول
بشروطه
اللقاء
التنسيقي
لإعادة
الإعمار
التالي
"اشتباك المغتربين": كل الاحتمالات واردة (الجمهورية)
وزيرة السياحة توضح ملابسات قضية عرس مغارة جعيتا... وإقفال موقت للمغارة
السابق
