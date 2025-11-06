الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

واشنطن تفرض عقوبات على أفراد تتهمهم بغسل أموال لصالح حزب الله

أخبار لبنان
2025-11-06 | 17:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
واشنطن تفرض عقوبات على أفراد تتهمهم بغسل أموال لصالح حزب الله
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
واشنطن تفرض عقوبات على أفراد تتهمهم بغسل أموال لصالح حزب الله

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة أشخاص متّهمين بغسل أموال مستخدمة لتمويل نشاطات حزب الله، قبيل زيارة مسؤول أميركي للبنان.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن "هذا الإجراء يهدف إلى دعم نزع سلاح حزب الله".

وأُعلنت العقوبات قبيل زيارة يقوم بها للبنان جون هيرلي، المسؤول في وزارة الخزانة الأميركية المكلف العقوبات ضد الجماعات المتطرفة.

وأوضحت الوزارة أن الأشخاص الذين فرضت عليهم العقوبات هم أفراد تتهمهم واشنطن بـ"تسهيل نقل عشرات ملايين الدولارات من إيران إلى حزب الله في العام 2025، عبر مكاتب صيرفة".

وأشار البيان إلى أن الحزب "يستخدم هذه الأموال لدعم مقاتليه وإعادة بناء بنيته التحتية الإرهابية، ومقاومة جهود الحكومة اللبنانية لتأكيد سيطرتها السيادية على كامل الأراضي اللبنانية".

وقال هيرلي في بيان إن "لبنان لديه فرصة ليكون حرا ومزدهرا وآمنا، لكن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا إذا نزع سلاح حزب الله بشكل كامل وقطع تمويل إيران ونفوذها".

أخبار لبنان

أخبار دولية

عقوبات

أفراد

تتهمهم

أموال

لصالح

LBCI التالي
"اشتباك المغتربين": كل الاحتمالات واردة (الجمهورية)
وزيرة السياحة توضح ملابسات قضية عرس مغارة جعيتا... وإقفال موقت للمغارة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
17:05

الخزانة الاميركية: عقوبات على أفراد سهلوا تحويل ملايين الدولارات من إيران لحزب الله عام 2025

LBCI
أخبار دولية
2025-10-01

وزارة الخزانة الأميركية: واشنطن تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-01

وزارة الخزانة الأميركية: واشنطن تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

LBCI
أخبار دولية
2025-09-16

موقع وزارة الخزانة الأميركية: واشنطن تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
21:44

القومي: لا تسليم ولا تفاوض

LBCI
أخبار لبنان
21:13

الهيئة الإسلامية للإعلام شجبت العدوان الصهيوني الواسع على المدنيين والممتلكات جنوبا وأشادت بكلام رئيس الجمهورية

LBCI
أخبار لبنان
21:03

المجموعات الاغترابية ترحّب بقرار الحكومة وتدعو البرلمان لإقرار حقّ اقتراع المغتربين في مكان قيدهم

LBCI
أخبار لبنان
20:31

"اليونيفيل": الغارات الاسرائيلية تُشكل انتهاكات واضحة للقرار 1701

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-11-04

مصرف لبنان: سنباشر بإعداد دفتر شروط متعلق بمشروع إجراء التدقيق المالي والجنائي الخارجي للمستفيدين من برنامج دعم الحكومة للسلع

LBCI
اخبار البرامج
2025-10-16

بين الواقع والأحلام البريئة... قصص مختلفة ومميزة يرويها الأطفال في "أنا بطل العالم"!

LBCI
خبر عاجل
2025-11-01

توم براك: لبنان دولة فاشلة والقيادة اللبنانية صامدة لكن عليها التقدم أسرع بشأن سلاح حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-13

بعد قرار وزارة الصحة... اليكم نتائج الفحوصات المخبرية لمياه "تنورين" (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:51

تفاصيل جلسة مجلسة الوزراء ومقرراتها...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:40

باب جديد يفتح بين لبنان وسوريا... وبشرى سارة لأبناء عكار والشمال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:37

اتفاق على 3 نقاط أساسية بين المصارف ومصرف لبنان… والسحوبات بانتظار القرار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:36

قرض اعادة الاعمار قد يلغى والبنك الدولي يدق جرس الانذار

LBCI
رياضة
19:35

معرض السيارات الكهربائية للشرق الأوسط يعود إلى بيروت بنسخته الثالثة

LBCI
فنّ
19:22

الجمهور الاندونيسي يغني نانسي عجرم بالعربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:21

إسرائيل تلوّح بخيارات مفتوحة تجاه لبنان بانتظار نتائج الضغوط الأميركية

LBCI
أخبار لبنان
19:21

شانتال غويا في بيروت لتلتقي جمهورها وتحتفل معه بمرور 50 عامًا على مسيرتها الفنية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
19:19

مقدمة النشرة المسائية 6-11-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
14:05

أدرعي: إنذار إلى أهالي الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
09:17

كتاب لـ"حزب الله" إلى الرؤساء الثلاثة: لبنان ليس معنيًا بالخضوع للابتزاز العدوانيّ والاستدارج نحو تفاوض ‏سياسيّ

LBCI
موضة وجمال
16:07

سقوط محرج وردّ فعل أنيق... ملكة جمال أوكرانيا تتعثر على المسرح خلال حفل "Miss Earth 2025" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
12:33

معلومات الـLBCI: قاضي التحقيق الاول في بيروت أصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحق امين خزينة بلدية بيروت

LBCI
أخبار لبنان
18:42

الرئيس عون: ما قامت به إسرائيل جريمة مكتملة الأركان...وصلت رسالتكم

LBCI
أخبار لبنان
14:25

أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في قرية عيتا الجبل

LBCI
أخبار لبنان
14:38

بعد الانذارات... أدرعي: لم نصدر أي بيان حول اخلاء واسع لقرى في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
13:58

أدرعي: سنوجّه انذارًا عاجلًا إلى سكان جنوب لبنان بعد قليل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More