واشنطن تفرض عقوبات على أفراد تتهمهم بغسل أموال لصالح حزب الله

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة أشخاص متّهمين بغسل أموال مستخدمة لتمويل نشاطات حزب الله، قبيل زيارة مسؤول أميركي للبنان.



وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن "هذا الإجراء يهدف إلى دعم نزع سلاح حزب الله".



وأُعلنت العقوبات قبيل زيارة يقوم بها للبنان جون هيرلي، المسؤول في وزارة الخزانة الأميركية المكلف العقوبات ضد الجماعات المتطرفة.



وأوضحت الوزارة أن الأشخاص الذين فرضت عليهم العقوبات هم أفراد تتهمهم واشنطن بـ"تسهيل نقل عشرات ملايين الدولارات من إيران إلى حزب الله في العام 2025، عبر مكاتب صيرفة".



وأشار البيان إلى أن الحزب "يستخدم هذه الأموال لدعم مقاتليه وإعادة بناء بنيته التحتية الإرهابية، ومقاومة جهود الحكومة اللبنانية لتأكيد سيطرتها السيادية على كامل الأراضي اللبنانية".



وقال هيرلي في بيان إن "لبنان لديه فرصة ليكون حرا ومزدهرا وآمنا، لكن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا إذا نزع سلاح حزب الله بشكل كامل وقطع تمويل إيران ونفوذها".