المدارس الخاصة في منطقة النبطية دعت الى الاقفال وتعليق الدروس بسبب الاوضاع الراهنة

دعت العديد من المدارس الخاصة في منطقة النبطية، الى اقفال ابوابها غدا الجمعة وتعليق الدروس بسبب الاوضاع الراهنة، وكي لا يتم تعريض الطلاب والمعلمين لاي خطر.



كذلك اعلن مدير كلية العلوم - الفرع الخامس في الجامعة اللبنانية (النبطية وشعبة بنت جبيل) الدكتور وسيم رمال، انه "نظرا للعدوان الصهيوني المستمر على قرى الجنوب وحمايةً لطلابنا والموظفين والأساتذة، سيتم تأجيل الامتحانات التي كانت مقررة يوم غدٍ الجمعة إلى نهار الثلاثاء 11 الحالي".