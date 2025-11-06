معلومات للـLBCI: قائد الجيش أكّد أن مزاعم إسرائيل عن إعادة حزب الله بناء قدراته في الجنوب غير صحيحة والمواقع والمنشآت التي كانت تابعة للحزب باتت تحت سيطرة الجيش

عرض قائد الجيش خلال اجتماع أمني خرائط وصورًا تُظهر التقدّم المُحرَز في عملية حصر السلاح منذ صدور التقرير الأول حتى اليوم، مقدّمًا أرقامًا تفصيلية حول كميات الأسلحة التي تمت مصادرتها، بما في ذلك منصات وقاذفات صاروخية، إضافةً إلى عدد الأنفاق التي تمّت السيطرة عليها.



وأكد أن المزاعم الإسرائيلية بشأن إعادة حزب الله بناء قدراته العسكرية أو إعادة إعمار بناه التحتية في جنوب الليطاني غير صحيحة، موضحًا أن جميع المواقع والمنشآت التي كانت تابعة للحزب باتت إما تحت سيطرة الجيش مباشرة، أو أنه لم يعد بالإمكان الوصول إليها، بحسب معلومات للـLBCI.