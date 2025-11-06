الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
16
o
الجنوب
22
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
16
o
الجنوب
22
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا..
أخبار لبنان
2025-11-06 | 13:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
اليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا..
اشار وزير الاعلام بول مرقص خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا، الى ان "رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أوضح ان طرح خيار التفاوض يرتكز الى القناعة بضرورة اعادة الاستقرار الى الجنوب، وأن خيار الحرب لن يؤدي الى نتيجة. وشدد رئيس الجمهورية على أن خيار التفاوض لإنهاء الاحتلال لقي تأييدًا وطنيًا ودوليًا".
وأثار رئيس الجمهورية موضوع مغارة جعيتا وقد شرحت وزير السياحة ما حصل بانتظار القرار الذي سيتخذه وزير الداخلية بحق رئيس بلدية جعيتا.
وقال مرقص: "ان مجلس الوزراء صوت على مشروع قانون معجل مكرر سيحيله إلى مجلس النواب يقضي بتعليق العمل بالمادة 112 لمرة واحدة، فقط وفقًا للصيغة المعتمدة في عام 2022، بحيث يصوّت المغتربون للنواب الـ 128 في انتخابات عام 2026 من دون إلغائها بشكل كامل".
واعلن ان "مجلس الوزراء عين مروان نافي رئيسًا للجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت، كما عين 6 أعضاء في اللجنة هم كريم شبقلو وفوزي علام ولما حريز وجورج رحال ورامي سمعان وجيهان رزق خطّار. واعلن تعيين نجاة حنا مفوضة حكومة للطيران المدني بالوكالة".
وأكّد مرقص ان "مجلس الوزراء أثنى على خطة الجيش لحصر السلاح رغم العوائق على رأسها استمرار الاحتلال".
أخبار لبنان
مقررات
الوزراء
بعبدا..
التالي
أمن الدولة أوقفت شخصًا بجرم بيع جوازات سفر أجنبية مزوّرة
"اشتباك المغتربين": كل الاحتمالات واردة (الجمهورية)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:42
الرئيس جوزاف عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا
آخر الأخبار
07:42
الرئيس جوزاف عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا
0
آخر الأخبار
2025-10-29
إنطلاق جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا
آخر الأخبار
2025-10-29
إنطلاق جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا
0
آخر الأخبار
2025-10-23
بدء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة الرئيس جوزاف عون
آخر الأخبار
2025-10-23
بدء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة الرئيس جوزاف عون
0
آخر الأخبار
2025-10-23
الرئيس عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا
آخر الأخبار
2025-10-23
الرئيس عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:44
القومي: لا تسليم ولا تفاوض
أخبار لبنان
15:44
القومي: لا تسليم ولا تفاوض
0
أخبار لبنان
15:13
الهيئة الإسلامية للإعلام شجبت العدوان الصهيوني الواسع على المدنيين والممتلكات جنوبا وأشادت بكلام رئيس الجمهورية
أخبار لبنان
15:13
الهيئة الإسلامية للإعلام شجبت العدوان الصهيوني الواسع على المدنيين والممتلكات جنوبا وأشادت بكلام رئيس الجمهورية
0
أخبار لبنان
15:03
المجموعات الاغترابية ترحّب بقرار الحكومة وتدعو البرلمان لإقرار حقّ اقتراع المغتربين في مكان قيدهم
أخبار لبنان
15:03
المجموعات الاغترابية ترحّب بقرار الحكومة وتدعو البرلمان لإقرار حقّ اقتراع المغتربين في مكان قيدهم
0
أخبار لبنان
14:31
"اليونيفيل": الغارات الاسرائيلية تُشكل انتهاكات واضحة للقرار 1701
أخبار لبنان
14:31
"اليونيفيل": الغارات الاسرائيلية تُشكل انتهاكات واضحة للقرار 1701
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:42
الرئيس عون: ما قامت به إسرائيل جريمة مكتملة الأركان...وصلت رسالتكم
أخبار لبنان
12:42
الرئيس عون: ما قامت به إسرائيل جريمة مكتملة الأركان...وصلت رسالتكم
0
أخبار لبنان
14:31
"اليونيفيل": الغارات الاسرائيلية تُشكل انتهاكات واضحة للقرار 1701
أخبار لبنان
14:31
"اليونيفيل": الغارات الاسرائيلية تُشكل انتهاكات واضحة للقرار 1701
0
خبر عاجل
12:26
رويترز: المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يقول إنه سيعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد لاتفاقات إبراهيم
خبر عاجل
12:26
رويترز: المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يقول إنه سيعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد لاتفاقات إبراهيم
0
أخبار دولية
2025-10-16
ترامب يحذر من تحرك محتمل بدعم أميركي إذا انتهكت حماس الاتفاق
أخبار دولية
2025-10-16
ترامب يحذر من تحرك محتمل بدعم أميركي إذا انتهكت حماس الاتفاق
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تفاصيل جلسة مجلسة الوزراء ومقرراتها...
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تفاصيل جلسة مجلسة الوزراء ومقرراتها...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
باب جديد يفتح بين لبنان وسوريا... وبشرى سارة لأبناء عكار والشمال
تقارير نشرة الاخبار
13:40
باب جديد يفتح بين لبنان وسوريا... وبشرى سارة لأبناء عكار والشمال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
اتفاق على 3 نقاط أساسية بين المصارف ومصرف لبنان… والسحوبات بانتظار القرار
تقارير نشرة الاخبار
13:37
اتفاق على 3 نقاط أساسية بين المصارف ومصرف لبنان… والسحوبات بانتظار القرار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
قرض اعادة الاعمار قد يلغى والبنك الدولي يدق جرس الانذار
تقارير نشرة الاخبار
13:36
قرض اعادة الاعمار قد يلغى والبنك الدولي يدق جرس الانذار
0
رياضة
13:35
معرض السيارات الكهربائية للشرق الأوسط يعود إلى بيروت بنسخته الثالثة
رياضة
13:35
معرض السيارات الكهربائية للشرق الأوسط يعود إلى بيروت بنسخته الثالثة
0
فنّ
13:22
الجمهور الاندونيسي يغني نانسي عجرم بالعربية
فنّ
13:22
الجمهور الاندونيسي يغني نانسي عجرم بالعربية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إسرائيل تلوّح بخيارات مفتوحة تجاه لبنان بانتظار نتائج الضغوط الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إسرائيل تلوّح بخيارات مفتوحة تجاه لبنان بانتظار نتائج الضغوط الأميركية
0
أخبار لبنان
13:21
شانتال غويا في بيروت لتلتقي جمهورها وتحتفل معه بمرور 50 عامًا على مسيرتها الفنية
أخبار لبنان
13:21
شانتال غويا في بيروت لتلتقي جمهورها وتحتفل معه بمرور 50 عامًا على مسيرتها الفنية
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:19
مقدمة النشرة المسائية 6-11-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:19
مقدمة النشرة المسائية 6-11-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:05
أدرعي: إنذار إلى أهالي الجنوب
أخبار لبنان
08:05
أدرعي: إنذار إلى أهالي الجنوب
2
أخبار لبنان
03:17
كتاب لـ"حزب الله" إلى الرؤساء الثلاثة: لبنان ليس معنيًا بالخضوع للابتزاز العدوانيّ والاستدارج نحو تفاوض سياسيّ
أخبار لبنان
03:17
كتاب لـ"حزب الله" إلى الرؤساء الثلاثة: لبنان ليس معنيًا بالخضوع للابتزاز العدوانيّ والاستدارج نحو تفاوض سياسيّ
3
موضة وجمال
10:07
سقوط محرج وردّ فعل أنيق... ملكة جمال أوكرانيا تتعثر على المسرح خلال حفل "Miss Earth 2025" (فيديو)
موضة وجمال
10:07
سقوط محرج وردّ فعل أنيق... ملكة جمال أوكرانيا تتعثر على المسرح خلال حفل "Miss Earth 2025" (فيديو)
4
أخبار لبنان
06:33
معلومات الـLBCI: قاضي التحقيق الاول في بيروت أصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحق امين خزينة بلدية بيروت
أخبار لبنان
06:33
معلومات الـLBCI: قاضي التحقيق الاول في بيروت أصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحق امين خزينة بلدية بيروت
5
أخبار لبنان
12:42
الرئيس عون: ما قامت به إسرائيل جريمة مكتملة الأركان...وصلت رسالتكم
أخبار لبنان
12:42
الرئيس عون: ما قامت به إسرائيل جريمة مكتملة الأركان...وصلت رسالتكم
6
أخبار لبنان
08:25
أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في قرية عيتا الجبل
أخبار لبنان
08:25
أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في قرية عيتا الجبل
7
أخبار لبنان
08:38
بعد الانذارات... أدرعي: لم نصدر أي بيان حول اخلاء واسع لقرى في جنوب لبنان
أخبار لبنان
08:38
بعد الانذارات... أدرعي: لم نصدر أي بيان حول اخلاء واسع لقرى في جنوب لبنان
8
خبر عاجل
07:58
أدرعي: سنوجّه انذارًا عاجلًا إلى سكان جنوب لبنان بعد قليل
خبر عاجل
07:58
أدرعي: سنوجّه انذارًا عاجلًا إلى سكان جنوب لبنان بعد قليل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More