"اليونيفيل": الغارات الاسرائيلية تُشكل انتهاكات واضحة للقرار 1701

أعلنت قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل أنها رصدت اليوم غارات إسرائيلية عدة في طير دبا والطيبة وعيتا الجبل، ضمن منطقة عملياتنا في جنوب لبنان.



واعتبرت "اليونيفيل" في بيان، انا هذه الغارات تُشكل انتهاكات واضحة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701.



ولفتت الى أنها تأتي في الوقت الذي تُنفذ فيه القوات المسلحة اللبنانية عمليات للسيطرة على الأسلحة والبنية التحتية غير المصرح بها في منطقة جنوب الليطاني.



وشددت على ان أي عمل عسكري، وخصوصا على هذا النطاق المدمر، يُهدد سلامة المدنيين ويقوّض التقدّم المحرز نحو حلّ سياسي ودبلوماسي.



واكدت قوات حفظ السلام انها تواصل دعم كل من لبنان وإسرائيل في تنفيذهما للقرار 1701، وأنها موجودة على الأرض مع الجنود اللبنانيين، وتعمل على استعادة الاستقرار.



ودعت إسرائيل إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات وجميع انتهاكات القرار 1701.



كما حثّت الجهات الفاعلة اللبنانية على الامتناع عن أي رد من شأنه أن يزيد من تأجيج الوضع، مشددة على انه يجب على كل من لبنان وإسرائيل التقيّد بالتزاماتهما بموجب القرار 1701 وكذلك الالتزام بالتفاهم الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني، لتجنب تعريض التقدم الذي تحقق بشق الأنفس للخطر.









