القومي: لا تسليم ولا تفاوض

أصدر "الحزب القومي السوري الاجتماعي"، بيانا بعد "اجتماع لمجلس العمد" برئاسة رئيس الحزب ربيع بنات، جاء فيه: "بعد سلسلة الاعتداءات التي استهدفت عددًا من البلدات في جنوب لبنان اليوم، يعتبر الحزب أن التصعيد الحاصل هو جزء من العدوان المستمر على بلادنا منذ السابع من تشرين الأوّل 2023، وهو يهدف إلى إركاع الدولة والشعب وإلزام المقاومة على تسليم سلاحها تمهيدًا للوصول إلى ما يؤمّن سطوة العدو على كل المنطقة، كما ويهدف إلى دفع الدولة اللبنانية الموافقة على التفاوض مع العدو، وهو الأمر الذي يشدد الحزب على رفضه بكل الطرق والوسائل".



أضاف: "في هذا الإطار، يكرّر الحزب دعوته للحكومة اللبنانية لإيجاد صيغة تفاهمية تُنتج استراتيجية سيادية وطنية تدافع عن لبنان في مواجهة العدوان اليومي، عمادها الأساسي تكامل الجيش والشعب والمقاومة، كون الديبلوماسية التي نادت بها منذ تشكيلها عجزت أمام العدوان، فتكلّف لبنان منذ حينه أكثر من 400 شهيد مع دمار كبير في المنازل والمنشآت".



وحيا الحزب "الجيش اللبناني البطل، بقيادته وضبّاطه ورتبائه وجنوده، على رفضه الانصياع للتهديدات الصهيونية لجهة إخلاء ثكنته في كفردونين، داعيًا اللبنانيين إلى الوقوف خلف المؤسسة العسكرية الضامنة للوحدة الوطنية والرافضة التخلي عن سيادة لبنان".