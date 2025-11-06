الهيئة الإسلامية للإعلام شجبت العدوان الصهيوني الواسع على المدنيين والممتلكات جنوبا وأشادت بكلام رئيس الجمهورية

شجبت "الهيئة الإسلامية للإعلام"، العدوان الصهيوني الواسع الذي استهدف مدنيين وممتلكات في عدد من البلدات الجنوبية "مستخدما صواريخ وقنابل عنقودية محرمة دوليا".ورأت الهيئة أن "العدو الاسرائيلي لم يتوقف عن حربه المجرمة ضد لبنان وشعبه بل يسعى دوما لاستدامة الحرب وتوسيعها بشتى الطرق".أضاف بيان الهيئة: "في الوقت الذي التزم لبنان بموجبات اتفاق وقف إطلاق النار، نرى الصهيوني ما زال يرفض الانسحاب من الأرض اللبنانية المحتلة وإعادة الأسرى ووقف حربه واغتيالاته اليومية للبنانيين بل يقوم بتوسيع دائرة العدوان".وأشادت الهيئة بكلام رئيس الجمهورية ودقة توصيفه للعدوان الصهيوني بأنه "جريمة مكتملة الأركان".كما وأشادت الهيئة بموقف الجيش اللبناني المتمسك بأرضه والرافض لإخلاء أي من مواقعه في كفردونين وجنوب لبنان على رغم تهديد العدو".وختم بيان الهيئة بدعوة اللبنانيين الى "توحيد صفوفهم جيشا وشعبا ومقاومة خلف الحق اللبناني في تحرير الأرض واستعادة الأسرى وردع العدوان".