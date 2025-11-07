جنبلاط: أتمنى أن يتفق الرؤساء الثلاثة على صيغة مقبولة لمحاولة الخروج من الحرب

إحتفلت شركة ترابة سبلين باليوبيل الذهبي على تأسيسها، في معمل سبلين، في حضور رئيس مجلس الإدارة وليد جنبلاط.



وتمنى جنبلاط أن "يتفق الرؤساء الثلاثة على صيغة مقبولة لمحاولة الخروج من الحرب التي يبدو أنها قد تزيد أو لا تزيد".



وقال: "لا نريد الاستسلام، لكن نريد عودة الجنوب المحتل إلى لبنان ونريد الأسرى، ونريد المطلب المحقّ لشعب صامد كبير، وكلّ شعب لبنان صامد وكبير".



وتوجه جنبلاط الى العمال في الشركة، قائلاً:"بفضلكم استطعنا ان نصمد بعد خمسين عاماً. ظروف صعبة لكن صمدنا".