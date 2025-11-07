كركي: التقديمات الصحية تزداد بنسبة 270 في المئة وسلفات مالية إستثنائية لمكاتب الصندوق

كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي أن النتائج الأولية لفرع ضمان المرض والأمومة حتى 31/10/2025 بينت أن الضمان يسلك طريق التعافي، وأن تقديماته الصحيّة عادت بشكل شبه كلي إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، وخصوصاً بعد إقرار تغطية الأدوات والمستلزمات الطبيّة بنسبة 90%، مع نهاية هذه الأسبوع.



و ارتفعت القيمة التراكمية المدفوعة للتقديمات الاستشفائية إلى نحو 3,451 مليار ل.ل. عن الأعمال الجراحية المقطوعة وأعمال الطبابة داخل المستشفى، إضافةً إلى قيمة علاج مرضى غسيل الكلى. أما التقديمات الفردية المصروفة في المكاتب، فبلغت نحو 1,184 مليار ل.ل. حتى تاريخه، إضافةً إلى تقديمات الضمان الاختياري التي بلغت نحو 250 مليار ل.ل.



ووفق ما بينته الإحصاءات، فإن قيمة التقديمات الصحية منذ بداية العام 2025 ولغاية نهاية تشرين الأول 2025 بلغت ما مجموعه حوالي 4884 مليار ل.ل. بزيادة نسبتها 270% عن تلك المدفوعة عن كامل العام 2024 والتي بلغت 1811 مليار ل.ل.



وسُجل ازدياد ملحوظ في الإقبال على تقديم المعاملات الصحية في مكاتب الصندوق المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة ، وبناءً عليه أصدر كركي قرارين ، قضى بموجبهما بدفع سلفة مالية بقيمة 5 مليار ل.ل. لمكتب بيروت، وسلفة مالية أخرى بقيمة 300 مليون ل.ل. لمكتب حلبا، وذلك لدفع معاملات المضمونين الاختياريين.



وتعهد كركي بالالتزام بنشر تقارير دورية شفافة تظهر حركة التقديمات والإنفاق، صونًا لحقوق المضمونين وترسيخًا للأمن الصحي.



كما أكد أن المؤشرات الراهنة هي بداية الطريق الصحيحة لا نهايته، فالضمان يعود إلى دوره بثقة أعلى وفاعلية أكبر عبر الانتقال من إدارة الأزمة إلى إدارة الخدمة وتطويرها على قاعدة ثلاثية واضحة: خدمة أسرع، تغطية أوسع، وشفافية أكبر. ودعا المضمونين والجهات الصحية المتعاقدة إلى شراكة عملية، مؤكدًا أن مسار التعافي سيكون مستدامًا، وأن الإدارة لن تسمح بأن تتعثر هذه المسير