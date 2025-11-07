الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حاصباني ومخزومي تابعا مع وزير العدل مسار التحقيقات في المخالفات في بلدية بيروت

أخبار لبنان
2025-11-07 | 06:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حاصباني ومخزومي تابعا مع وزير العدل مسار التحقيقات في المخالفات في بلدية بيروت
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
حاصباني ومخزومي تابعا مع وزير العدل مسار التحقيقات في المخالفات في بلدية بيروت

زار النائبان غسان حاصباني وفؤاد مخزومي وزير العدل عادل نصار في إطار زيارات عدد من نواب بيروت للجهات المعنية بعدما قدموا إخبارا للنيابة العامة المالية بخصوص تجاوزات حصلت في الادارة في بلدية بيروت. 

واكد حاصباني تقدير استقلالية ونزاهة القضاء  بعيدًا من أي محسوبية أو مسايرة أو تدخلات سياسية، لأن القضاء العادل هو أساس الثقة بالدولة، وضمانة مكافحة الفساد وهدر المال العام. وشدد على ان أي ملف من هذا النوع يفقد مصداقيته إذا خضع للمساومات أو للتسويات.

وفي الاطار نفسه كتب النائب مخزومي على "اكس": " تم وضع وزير العدل في صورة المعطيات والمستندات الرسمية التي سبق أن قدّمناها للقضاء المختص، حرصاً على وصول الحقيقة كاملة ومحاسبة المتورطين من دون استثناء. وأكدنا على مؤازرتنا له ولمحافظ المدينة في كل عمل يوقف الفساد ويهدف إلى تحسين المدينة وتطويرها. 

واوضح انه جرى التأكيد خلال الاجتماع مع وزير العدل على تقديرنا الكامل لاستقلالية ونزاهة القضاء في هذه القضية كما في كل قضية، لأن القضاء العادل هو أساس الثقة بالدولة، وضمانة مكافحة الفساد وهدر المال العام. ونحن شاكرون جدًا لنزاهة واستقلالية القضاء وعمل القضاة في هذه القضية وغيرها. لذلك شددنا على أن يأخذ القانون مجراه حتى النهاية، وبمسار شفاف وواضح أمام الرأي العام، ونحن داعمون لمسار عمل القضاء كما يجري. 

وقال مخزومي: لقد دعونا إلى توسيع التحقيق ليشمل كل من يُشتبه بتورطه من موظفين ومسؤولين حاليين وسابقين، والتعامل مع الملف كقضية تتعلق بسمعة المؤسسات وحقوق أهالي بيروت، لا كخلاف إداري عابر. إن تحركنا هذا لا يستهدف الأشخاص، بل يهدف إلى حماية المال العام وترسيخ ثقافة المحاسبة. وسنواصل متابعة هذا الملف إلى النهاية لضمان عدم طيّه أو تمييعه، وللتأكيد أن زمن التغاضي عن الفساد قد انتهى، ونحن متأكدون أن عمل القضاء سيذهب إلى النهاية لكشف الحقائق ومحاسبة من يجب أن يُحاسَب. بيروت وأهلها يستحقون إدارة نزيهة وقضاء حر لا يساير أحدًا، ونحن ماضون في واجبنا حتى تتحقق العدالة وينتهي الفساد".

أخبار لبنان

ومخزومي

تابعا

العدل

التحقيقات

المخالفات

بلدية

بيروت

LBCI التالي
بري تابع ملف إعادة الإعمار مع وفد البنك الدولي وقدم شرحًا تفصيليًا بالأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي
تدابير سير في محلة بشارة الخوري بسبب أعمال صيانة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-29

مخزومي ونواب بيروت يتقدّمون بإخبار إلى النائب العام المالي حول مخالفات مالية في بلدية بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-03

بلدية بيروت...فصول من المخالفات لا تنتهي والنيابة العامة المالية توقف امين الخزينة

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-18

وزير العدل تابع مع السفير البلغاري إجراءات إسترداد مالك سفينة "Rhosus" الموقوف في صوفيا

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-27

الوكالة الوطنية للإعلام: بلدية راسمسقا بدأت بإزالة كل الأكشاك والبسطات المخالفة المنتشرة عن طول الأوتوستراد التابع لعقار البلدية بالتعاون مع القوى الأمنية وذلك تنفيذا لقرار وزير الداخلية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:47

مفرزة زحلة القضائية توقف سوريا بعد سرقة محال في تعلبايا

LBCI
أخبار لبنان
08:36

جنبلاط يُعيد طرح أسئلة حول العدالة: أين تحقيقات المرفأ ومن اغتال جو بجاني؟

LBCI
أخبار لبنان
08:14

رسامني هنأ اللجنة الموقتة لمرفأ بيروت وأكد دعم الوزارة لمسار الإصلاح والتطوير

LBCI
أخبار لبنان
08:12

عون يؤكد التزام لبنان باتفاق وقف الأعمال العدائية ويكشف أمام وفد البنك الدولي استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمس تلال جنوبية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-11-02

وصول الوفد اللبناني برئاسة وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد ممثلةً رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى قطر لحضور القمة العالمية الثانية للتنمية الإجتماعية وكان في الإستقبال سفير لبنان في قطر بلال قبلان

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-04

تدابير سير على جادة بيار الجميل وشارع المتحف بسبب أعمال برش وتزفيت

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-28

الجيش: توقيف مواطنَين لارتكابهما جرائم مختلفة

LBCI
أخبار دولية
2025-11-05

ترامب يحمل الديمقراطيين مسؤولية أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:12

عون يؤكد التزام لبنان باتفاق وقف الأعمال العدائية ويكشف أمام وفد البنك الدولي استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمس تلال جنوبية

LBCI
أمن وقضاء
05:26

التصعيد الإسرائيلي أمس في الجنوب ترافق مع إنعقاد الكابينت المصغر... هذا ما بعد الإجتماع

LBCI
أخبار لبنان
03:29

الرئيس سلام: قرار الحرب والسلم حصرًا في يد الدولة ولبنان لا يتنافس مع سوريا

LBCI
أخبار دولية
01:52

ترامب: إيران تتساءل عما إذا كان من الممكن رفع العقوبات الأميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

تفاصيل جلسة مجلسة الوزراء ومقرراتها...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

باب جديد يفتح بين لبنان وسوريا... وبشرى سارة لأبناء عكار والشمال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

اتفاق على 3 نقاط أساسية بين المصارف ومصرف لبنان… والسحوبات بانتظار القرار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

قرض اعادة الاعمار قد يلغى والبنك الدولي يدق جرس الانذار

LBCI
رياضة
13:35

معرض السيارات الكهربائية للشرق الأوسط يعود إلى بيروت بنسخته الثالثة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:48

إليكم جدول أسعار المحروقات

LBCI
موضة وجمال
10:07

سقوط محرج وردّ فعل أنيق... ملكة جمال أوكرانيا تتعثر على المسرح خلال حفل "Miss Earth 2025" (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
00:34

رئيس بلدية جعيتا: ما حدث خلفيته سياسية وتصفية حسابات في البلدة (الأنباء الكويتية)

LBCI
أخبار لبنان
12:42

الرئيس عون: ما قامت به إسرائيل جريمة مكتملة الأركان...وصلت رسالتكم

LBCI
خبر عاجل
13:52

مسؤول عسكري اسرائيلي: طُرح على اجتماع المجلس الوزاري الامني المصغر ان تعزيز قدرات حزب الله اسرع من تنفيذ الحكومة اللبنانية قرار نزع سلاحه وهو ما يجعل موجات الهجمات المقبلة اوسع تصل حتى بيروت

LBCI
خبر عاجل
13:51

مسؤول عسكري اسرائيلي: موجة الهجمات اليوم على لبنان "برومو" لما ستنفذه اسرائيل خلال ايام اذا لم تتخذ الحكومة اللبنانية خطوات عملية لنزع سلاح حزب الله

LBCI
خبر عاجل
10:54

مجلس الوزراء عين مروان نافي رئيسًا للجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت كما عين ٦ أعضاء في اللجنة

LBCI
خبر عاجل
12:26

رويترز: المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يقول إنه سيعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد لاتفاقات إبراهيم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More