سلام يترأس إجتماع عمل مع االبنك الدولي يعقبه مؤتمر صحافي يعقده جابر وممثل فرنسا

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، في الاولى والنصف من بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية، اجتماع عمل مع وفد "البنك الدولي" برئاسة المدير التنفيذي في البنك الدكتور عبد العزيز الملا.



وحضر عن الجانب اللبناني: وزراء المالية ياسين جابر، الطاقة والمياه جوزيف الصدي، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين ووزير دولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، البيئة تمارا الزين، الزراعة نزار هاني، الصحة ركان ناصر الدين وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي ورئيس مجلس الانماء والاعمار محمد علي قباني.



ومن المقرر ان يعقد الوزير ياسين جابر والمدير التنفيذي الذي يمثل فرنسا لدى مجموعة البنك الدولي Arnaud Fernand Buisse أرنو بريسيت بعد الاجتماع مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا تنقل وقائعه عبر تلفزيون لبنان.