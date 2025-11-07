الأخبار
عون مستقبلًا وفد البنك الدولي: لبنان ملتزم باتفاق وقف الأعمال العدائية فيما إسرائيل لا تزال تحتل التلال الخمس وتضاعف إعتداءاتها

عون مستقبلًا وفد البنك الدولي: لبنان ملتزم باتفاق وقف الأعمال العدائية فيما إسرائيل لا تزال تحتل التلال الخمس وتضاعف إعتداءاتها

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان لبنان بدأ يشعر بوجود القضاء ليس بشهادة اهله فحسب، بل بشهادة العالم اجمع.

ودعا الرئيس عون خلال استقباله المدعي العام في جبل لبنان القاضي سامي صادر على رأس وفد من أعضاء النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، النيابات العامة والقضاة الى عدم الخضوع للضغوط والابتعاد عن الزواريب السياسية والطائفية وانشاء ثقافة التعاطي مع القضاء المستقل.

وشدد الرئيس عون على انه عندما يعمل القضاء يتحسن وضع البلد. وقال:" لقد تأثر عمل القضاء في السابق بسبب وجود بعض القضاة الفاسدين. اما اليوم، وبدءا من 16/9/2025 بدأنا نشعر بالتغيير بالفعل. ورئيس الجمهورية سيكون الى جانبكم وخلف قراراتكم المحقة".

وتوجه الرئيس عون الى الوفد قائلا: "لا تدعوا الزواريب الطائفية والسياسية تؤثر عليكم او تتدخل في عملكم، وحافظوا على كرامتكم وقسمكم وضميركم واخلاقكم".

القاضي صادر

وشدد القاضي صادر على ضرورة انتشال القضاء مما هو عليه لا سيما وان القضاة مؤمنون انهم ليسوا أصحاب سلطة بل أصحاب امانة.

وقال: "اننا فريق واحد، ومتضامنون مع بعضنا البعض والتنسيق قائم في ما بيننا على مختلف المستويات تحت سقف القانون، كما نحافظ على الاستقامة والنزاهة والحزم والحسم وفق ما يقتضيه عمل النيابة العامة".

وأكد الحرص على إستعادة العدلية تاريخها السابق بعد الظروف الصعبة التي مرت بها انطلاقا من عراقة القضاء اللبناني.


مدير البنك الدولي في الشرق الاوسط
واستقبل رئيس الجمهورية مدير البنك الدولي في الشرق الاوسط عبد العزيز المنلا على رأس وفد . 
وشكر رئيس الجمهورية الوفد على الدعم المستمر الذي يقدمه البنك الدولي للبنان،مثنياً على نهجه القائم على ربط التمويل بالإصلاحات، لما فيه من تعزيز للمساءلة وتحقيق للنتائج الملموسة.

ولفت الى ان لبنان يصب كل تركيزه على اصلاح النظام القضائي مشدداً على أهمية بقاء البنك الدولي الى جانب لبنان في هذه المرحلة الدقيقة ومواصلة التعاون البناء لتحقيق التعافي والنمو المستدام.

وعن العلاقة مع سوريا، قال الرئيس عون: نريد علاقات سليمة تخدم مصلحة البلدين لأن استقرار سوريا يؤثر بشكل مباشر على استقرار لبنان والعكس صحيح.

وعن الوضع في الجنوب، اكد رئيس الجمهورية إلتزام لبنان باتفاق وقف الاعمال العدائية الذي تم التوصل اليه في شهر تشرين الثاني 2024 مبدياً اسفه لان اسرائيل لا تزال تحتل خمس تلال وتضاعف من اعتداءاتها على لبنان في ظل المزيد من التهديدات اليومية ضده وضد ابنائه.

تهنئة رئيس شاطئ العاج
 
من جهة أخرى، اجرى الرئيس عون اتصالا هاتفيا برئيس شاطئ العاج الحسن اواتارا ALHASSAN OUATARA، مهنئا بإعادة انتخابه رئيسا للدولة.


الجيش: توقيف مواطنين لافتعالهما إشكالًا في منطقة السبتية-المتن... وتلف خيم مزروعة بالماريجوانا في سهل إيعات
سلام يترأس إجتماع عمل مع االبنك الدولي يعقبه مؤتمر صحافي يعقده جابر وممثل فرنسا
LBCI السابق

